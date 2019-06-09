Замена Шнурову? Барецкий напугал фанатов «Ленинграда»

Шоумен Стас Барецкий высказался по поводу решения музыканта Сергея Шнурова распустить «Ленинград». Согласно 47-летнему артисту, Шнуров не собирается окончательно закрывать группу, а лишь хочет дать ей новую жизнь, — в том числе якобы пригласив на роль вокалиста самого Барецкого.

«Да, новый «Ленинград» будет. Вокалистом стану я, а Шнур останется руководителем группы. Я нового этапа в жизни не боюсь. Наоборот, всегда за новую движуху. Я хочу вернуть на сцену былой «Ленинград»: рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшен постоянный, скандалы, драки. Такого коллектива не хватает нашему народу: сейчас все слишком заболочено и неинтересно»,

— цитирует его «Собеседник».

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Вместе с тем шоумен выразил мнение, что Шнуров теперь стал «более пафосным» и «человеком элиты», из-за чего не может исполнять песни, которые «нужны народу».

«Сам Шнур стал более пафосным, чиноположенным. Теперь он – человек искусства, человек элиты. И исполнять песни, которые нужны народу, уже не может. Я, кстати, не удивлюсь, если он будет в Думе заседать. У него все для этого есть! Свое уважение в обществе он заслужил талантом и хорошей наглостью. А вообще Серега всегда любил элиту», — поведал Стас, в свое время уже входивший в состав «Ленинграда».

Также Барецкий заявил, что музыкантам — в том числе и Шнурову, недавно вступившему в новый брак — не стоит брать с собой на гастроли своих женщин, так как те якобы мешают артистам.

«Музыкантам женщины на гастролях мешают всегда, — сказал он. — Когда их нет рядом, Шнур расслабляется, с ним весело. При женщине он всегда ведет себя иначе. Я вообще не понимаю, зачем нужны жены, когда вокруг столько поклонниц, которые готовы на все! Ездить со своим самоваром — самая большая глупость, считай, что гастроли прошли зря».

Напомним, что несколько месяцев назад Шнуров объявил о грядущем роспуске «Ленинграда» — сделал он это в социальных сетях (и, естественно, в стихотворной форме).

Немногим позднее Сергей пояснил резонансное решение, признавшись, что «Ленинград» создавался для «эпохи застоя», которая уже окончилась.

«Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену», — рассказал Шнуров в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. — Я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась».

Подтвердил слова Сергея и гитарист группы Дмитрий Гугучкин. «Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа «Ленинград» в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», — сказал Гугучкин в интервью телеканалу «360».

В то же время музыкальный критик Юрий Лоза выразил мнение, что музыка рок-группы не имеет под собой художественной ценности. Согласно Лозе, развалу коллектива якобы многие будут даже рады.

«[Отлично!] Счастья полные штаны! Ну, будет одним шутом меньше. Его уход ничего не меняет. Нам нужно менять отношение к культуре как таковое. Отряд не заметит потери бойца. Более того, многие будут рады — товарищи, которым он освободит дорожку. Тем, кто хочет такой же славы так же добиваться. Так что все это ерунда», — заявил Лоза в интервью НСН.

Добавим, что в ходе минувшего февраля Барецкий также рассказал о намерении снять третью часть фильма «Брат­». Шоумен тогда, в частности, сообщил, что премьера фильма должна состояться уже в следующем году. Идею, однако, среди прочих раскритиковал российский актер Виктор Сухоруков, сыгравший роль Виктора Багрова в культовой дилогии Алексея Балабанова.

«Даже слышать об этом не хочу, не могу — и знать этих «продолжателей» не желаю. — сказал актер в беседе с журналистом издания «Вечерняя Москва». — Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю, как комментировать».