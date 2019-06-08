При чем тут Осин? Раскрыты детали фильма о Началовой

Продюсер Андрей Загорский в интервью Nation News рассказал о работе над съемками фильма о жизни певицы Юлии Началовой, трагически умершей в возрасте 38 лет в результате остановки сердца после заражения крови весной 2019 года.

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Загорский обратил внимание на то, что в общественном мнении уже успело устояться представление о том, что практически вся деятельность, начавшаяся вокруг имени Началовой после смерти, была развернута ее фанатами.

Продюсер подчеркнул, что сам никогда не был поклонником ее творчества.

«Я в жизни с ней всего несколько раз пересекался по творческой линии. Есть такая хорошая и талантливая девочка, и есть, у нас таких мало. Сейчас я решил взяться за эту картину, поскольку Юля — уникальная личность. У нас в шоу-бизнесе за всем стоят деньги, а она достигла всего сама с помощью своего таланта, а также своего отца Виктора. Она вышла с самых низов, и было бы неправильно, если бы эта история ушла в забвение», — сказал Загорский.

По его словам, готовящийся фильм будет посвящен «талантливой девочке из провинции, которая попала на музыкальный конкурс, прославилась», а завершаться будет событиями, которые привели к смерти певицы Таким образом, авторы намереваются рассказать о всей ее жизни.

«Единственное, чего не будет в картине, так это хоккеистов и миллионов — всей этой чернухи», — подчеркнул продюсер.

В настоящий момент сценарий к фильму вместе с Загорским пишут два человека. В своей работе они отошли от последовательного принципа и сочиняют сцены «в хаотичном порядке».

«Что-то прописали — отсняли, и мы так и продолжим работать над сценарием», — пояснил он.

В качестве сюжетной основы авторы картины используют широко известные факты. Чтобы добиться достоверности, они встретились с друзьями и родными артистки.

«Изначально семья была против, но неделю назад мы пообщались с Виктором Васильевичем, и нашли определенный компромисс. Так что семья съемки одобрила», — отметил он.

Загорский также рассказал о том, что в начале работы над фильмом многие говорили участникам съемочной команды, что семья певицы не одобрит съемок. Продюсер подчеркнул, что отсутствие договоренности с родственниками не остановило бы его намерения выпустить фильм на экраны.

С учетом постпродакшна и рекламы, бюджет фильма составил около 60 млн рублей. Создатели картины получили эти деньги от инвесторов, которые не были фанатами Началовой, сказал Загорский. Возможность участия поклонников певицы в финансировании съемок он назвал «обсуждаемым» вопросом.

«Миллион долларов — это то, что точно вложат в фильм. В ближайшее время выйдет трейлер, и в зависимости от реакции на него будет зависеть вопрос дальнейшего финансирования. Инвесторы сказали, что готовы вложить любые деньги, даже если речь пойдет о большей сумме», — сказал он.

Продюсер отказался раскрывать имя актрисы, которая исполнит в фильме главную роль, но отметил, что персонажей картины будут играть и начинающие, и уже известные актеры.

«Юля предстанет в картине в трех возрастах: маленькая в районе 9-10 лет, когда она выиграла музыкальный конкурс. Также мы ее покажем в подростковом возрасте, во время записи главного хита «Герой моего романа» и, соответственно, — уже взрослую Юлю», — добавил он.

Загорский согласился назвать имя девочки, которая сыграет Началову в подростковом возрасте — ею стала Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина, который умер в 2018 году.

Ажиотаж вокруг имени артистки, возникший после ее смерти, он назвал «мракобесием» и выразил крайнее возмущение действиями людей, которые заряжают воду на могиле Началовой.

«Касательно нездорового интереса, то здесь сыграл эффект домино. Не нужно было все эти истории про миллионы и долги выносить на телеканалы», — сказал Загорский.

Он также признал, что уверен в «бешеной популярности» будущего фильма и в том, что картина окупится, однако не считает свою работу попыткой заработать на имени умершей звезды.

«Если мы погасим расходы и выплатим всем зарплату, то все, что останется, переведут родителям Юли и ее дочери Вере. Я для этого весь проект и затевал», — пояснил продюсер.

Загорский отметил, что в последнее время у Началовой было мало концертов, и ее семья сейчас испытывает серьезную нужду в деньгах.