«Козлы, не дали тарелку»: Бузову унизили на премии Муз-ТВ

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала свое поражение на ежегодной музыкальной премии Муз-ТВ, которая состоялась 7 июня. Артистка была представлена в номинации «Лучшее женское видео«с клипом «Wi-Fi», однако победу одержала Полина Гагарина с композицией «Выше головы».

«Ну что, мои родные, в этом году мы с вами не взяли тарелку Муз-ТВ в номинации «лучшее женское видео» на песню «WiFi», но мы гордо держим голову и продолжаем двигаться дальше! Все самые главные победы, премии, номинации еще впереди! Все только начинается», — написала Бузова в инстаграме.

Кроме того, звезда обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку.

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«Но главная моя награда всегда со мной — это вы! Я знаю, как вы голосовали и переживали за меня! Спасибо за вашу преданность и любовь! Не буду скрывать, что расстроена, ведь это соревнования, и я всегда стремлюсь только к победам! Да и для каждого артиста важна заслуженная награда! Но никакая премия не заменит мне любовь моего народа!» — отметила она.

Как отмечает Teleprogramma.pro, когда Гагарина выходила на сцену за наградой, то фанаты Бузовой скандировали ее имя, намекая, что именно она достойна победы. По информации, после церемонии награждения журналисты поинтересовались у победительницы, слышала ли она эти крики. Однако певица разнервничалась и заявила, что не намерена обсуждать этот момент. По словам Гагариной, главное, что тарелка — у нее в руках.

В свою очередь расстроенные проигрышем фанаты Бузовой написали певице в соцсетях слова поддержки.

«Козлы, не дали тарелку», — посетовал подписчик. В ответ на это телезвезда добавила комментарий к себе в сториз.

Впрочем, Бузова удивила зрителей своим эффектным появлением на красной ковровой дорожке. Артистку вынесли на троне для фараонов в окружении мускулистых мужчин и верблюдов. Сама певица предстала в образе египетской царицы. В момент появления поклонники начали исполнять ее новую песню «Водица». На радостях исполнительница упала перед ними на колени.

«Собаки лают — караван идет» — это все, что я хочу сказать сегодня. Спасибо моим людям за любовь и веру в меня вот уже 15 лет», — обратилась к подписчикам Бузова.

На премии не был представлен новый клип Бузовой на песню «Водица», презентация которого прошла несколько дней назад. Возможно, это связано со скандалом вокруг видео, которое многие подписчики поп-звезды обвинили в плагиате на творчество Дженнифер Лопес. Фаната отметили сходство с композицией голливудской актрисы «El Anillo». Также в клипе Бузова появилась в костюме, который совсем недавно продемонстрировала Лопес на Met Gala.

В 2017-м певица произвела фурор на премии Муз-ТВ, когда вышла из ракушки в откровенном наряде. В прошлом году она превзошла саму себя и проехалась по ковровой дорожке верхом на лошади.

Два года назад Бузова тяжело переживала поражение на премии. Знаменитость была заявлена в категории «Прорыв года», но по результатам голосования ее обошел рэпер Jah Khalib с песней «Лейла». В 2018-м Бузова забрала долгожданную тарелку за хит «Мало половин», признанный лучшей песней Рунета. Тогда она пошутила, что после этого церемонию можно завершать, и назвала себя принцессой шоу-бизнеса. Примечательно, что в том же году певица была представлена еще и в номинации «Лучшее женское видео», но уступила победу певице Заре с клипом «Мир вашему дому».

Среди гостей церемонии в этом году присутствовали Филипп Киркоров и Иосиф Пригожин. Недавно в сети активно обсуждался их конфликт. Причиной тому стала критика клипа на песню «Ибица» со стороны продюсера. После этого поп-король обвинил Пригожина в разжигании травли из-за инцидента с Мариной Яблоковой. Кроме того, по мнению Киркорова, Пригожин воспользовался бы любой возможностью опорочить честь своей жены Валерии ради популярности, но не додумался до этого. Отвечая на это обвинение, Пригожин заявил, что слишком уважает свою жену.

Помирить звезд шоу-бизнеса решила телеведущая Ксения Собчак. В сториз инстаграма она сняла, как на вопрос Киркорова, есть ли к нему какие-то претензии, продюсер ответил отрицательно. «И у меня никаких», — заключил поп-король. По итогу мужчины пожали друг другу руки и в шутку предложили номинировать их на звание «Дуэт года».

К слову, в этом году лучшим исполнителем стал Филипп Киркоров. В этой номинации он обогнал своего подопечного по «Евровидению-2019» Сергея Лазарева. Сам артист не явился на мероприятие. Несмотря на все усилия со стороны певца и организаторов, повторить номер с минувшего конкурса не удалось из-за технических трудностей.

«Очень технически сложный номер, который, к сожалению, не смогли воспроизвести», — приводит слова Лазарева Super.

В номинации «Лучшая исполнительница» победу одержала Светлана Лобода, для которой это третья подобная награда.

«И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам», — сказала Лобода.

Премия Муз-ТВ вручается телеканалом с 2003 года. Список номинантов формируется на основании решения экспертного жюри, затем на официальном сайте премии проводится зрительское голосование.