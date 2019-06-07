Струсил: Алек Болдуин отказался пародировать Трампа

Голливудский актер Алек Болдуин сообщил, что устал изображать президента США Дональда Трампа в юмористическом телевизионном шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (SNL). Получивший за эту роль премию «Эмми» актер заявил: «Они должны найти кого-то, кто хочет этим заниматься».

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«Они все мои дорогие друзья (о коллективе SNL. — прим.), и я люблю ходить туда, но дело в том, что у меня сейчас очень плотный график съемок, чего давно не было», — сказал Болдуин в беседе с USA Today.

По словам актера, он действительно покончил с этим образом. Кроме того, Болдуин признался, что никогда не чувствовал особой заинтересованности в этой роли, несмотря на то что она принесла ему «Эмми».

«Я также подумал о том, что в действительности я не слишком много вкладывал в свою пародию на Трампа, поэтому, пожалуйста, найдите кого-нибудь и убедите Лорна [Майклза] заменить меня», — заявил актер.

Болдуин также добавил, что получить «Эмми» за эту роль не было его карьерной целью.

В начале апреля этого года супруга 61-летнего актера сообщила о том, что их пятый совместный ребенок умер в утробе. 35-летняя инструктор по йоге Хилария Болдуин поделилась этой печальной новостью в своем инстаграме, по ее словам, медицинский осмотр показал отсутствие у плода сердцебиения.

«Однако со мной рядом бьются несколько сильных и удивительных сердец. Я окружена любовью», — написала Хилария, поблагодарив свои подписчиков добрые слова поддержки. Незадолго до этого она высказывала серьезные опасения за жизнь будущего ребенка, которые, к несчастью, подтвердились.

Ранее сообщалось, что после очередного скетча Болдуина глава США задался вопросом в своем твиттере, как такие телеканалы «избегают воздаяния», и намекнул, что это «несправедливо и подлежит расследованию».

Болдуин через некоторое время ответил на угрозы национального лидера.

«Я никогда не думал, что месть реальна до этого дня, когда он сказал о воздаянии и расследовании в SNL. Трамп подает людям сигналы, необязательно о том, что делать, но как чувствовать, и это только начало. Сначала ты заставляешь людей злиться, беспокоиться и негодовать, а потом идут и действия», — заявил Болдуин в беседе с The Guardian.

Конфликт Болдуина с Трампом длится уже не один год с тех пор, как актер принял приглашение SNL пародировать 44-го президента США еще до победы на выборах. Трамп после своего триумфа назвал работу Болдуина «абсолютно однобокой и пристрастной», после чего задал риторический вопрос: «Разве это равенство?».

На что актер ответил: «Выборы закончились. Для нас больше не будет равенства».

После яркой работы Болдуина рейтинги SNL значительно выросли, и в выпусках шоу появились другие политики из команды президента. За пять дней до инаугурации Трамп вновь подверг критике передачу, написав в своем твиттере: «Не смешно, подбор актеров ужасен. Очень плохая работа!»

Вражда Трампа и Болдуина возобновилась с новой силой в начале марта прошлого года, после интервью актера изданию The Hollywood Reporter, где он прокомментировал свои пародии на главу государства, заявив, что ему это не приносит удовольствия.

«Каждый раз, когда я это делаю, я нахожусь в агонии. Уже не могу», — сказал Болдуин.

Трамп не преминул ответить на слова своего обидчика в твиттере.

«Алек Болдуин, чья погибающая посредственная карьера была спасена кошмарной пародией в SNL, говорит теперь, что изображать меня было сравнимо с агонией. Алек, агонию испытывали те, кто был вынужден смотреть на тебя. Верните Даррелла Хэммонда, куда более смешного и талантливого», — написал президент.

Болдуин отреагировал на критику Трампа, «пожелав» ему скорее покинуть президентское кресло.

«Может быть, это и агония, но я предпочту остаться в шоу, чтобы дождаться импичмента, прощальной речи и полета на вертолете до «Мар-А-Лаго» (вилла Трампа во Флориде). Ты знаешь — это хорошие вещи, которые мы все ждем с нетерпением», — написал актер.