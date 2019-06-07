За честь Пугачевой! Дана Борисова осадила Галкина за Малахова

Телеведущая Дана Борисова поддержала коллегу и друга Андрея Малахова в конфликте с Максимом Галкиным. Слова поддержки телезвезда опубликовала в инстаграме.

«Не обращай внимания на наезды семьи Галкиных и Пугачевых. Ты журналист и ведущий номер один, и это даже не обсуждается», — обратилась она к Малахову.

Борисова также пожаловалась подписчикам на свое депрессивное состояние. По ее словам, она снова находится в «сухом срыве».

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«Что-то накатило последние две недели, жуткая апатия, ни до чего, если честно. Отснялась и домой, в норку, и так по кругу. Похудела на 4 кг, хотя вообще не сидела ни на какой диете, просто кусок в горло не лезет», — написала она.

Затем телеведущая сообщила, что во время недавних съемок у Малахова она сидела, уставившись в одну точку, не обращая внимание на вопросы, которые ей задавали. Она отметила, что телеведущий сразу увидел, что она не в порядке, и проявил участие. Журналист позвонил Борисовой, и между ними состоялась душевная беседа.

«Сказал, что мне необходимо сменить обстановку. Спасибо!» — заключила Борисова.

Ранее сообщалось о том, что журнал, главным редактором которого является Малахов, написал, что звездные супруги строят трехэтажный особняк на Кипре. Согласно информации издания, на возведение дома чета уже потратила более двух миллионов евро.

Галкина возмутила эта публикация, и он разразился гневным постом в инстаграме, опровергая написанное.

«Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. — написал шоумен. — Какое-то жалкое лживое кипрское агентство уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжет, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтете эти подробности».

Телеведущий заверил, что с агентством он не знаком и никаких особняков на Кипре не имеет.

«Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь», — предположил супруг Пугачевой.

Вместе с тем телеведущий отметил, что наличие или отсутствие у него «второго, третьего или пятого гражданств» является его личным делом и он не обязан отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой.

«Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаработал копеечку на наших именах. — написал Галкин. — Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьtй в свой никчемный карнавал».

Заодно телеведущий передал привет другому изданию, заявив, что никакую часовню у себя на участке он тоже не стрит.

«Я собираюсь построить всего лишь беседку — чай пить с утра — и ни в коем случае не читать наши газеты», — заключил он.

В комментариях к посту журналистка Ксения Собчак предложила Галкину не делать поспешные выводы.

«Максим, а ты уверен, что это лично Андрей писал или контролировал?» — написала она.

Стоит отметить, что подписчики телеведущего поддержали его, отметив, что в самой новости о строительстве особняка нет ничего предосудительного.

«Ну купили дом на Кипре. Почему напрямую не передать претензии?», «Да хоть бы и строили, за них можно только порадоваться, самая достойная интеллигентная семья талантливых людей в России», «Малахов разочаровал», — поделились мнением некоторые комментаторы.

Согласно статье, опубликованной на сайте издания, примадонна и шоумен в настоящее время заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре.

«Сдать его планируют в июле этого года, — цитирует сотрудников компании издание. — Супруги иногда приезжают, контролируют процесс. Но чаще бывает Галкин: у юмориста на Кипре периодически проходят концерты. Последнее выступление состоялось буквально два месяца назад, именно в Лимасоле».