Нашли крайнего? Семья Алибасова подает в суд

Семья продюсера Бари Алибасова хочет подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот», которым ранее отравился заслуженный артист России. Об этом сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

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«Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск к производителю жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка», — цитирует его РИА «Новости».

В то же время помощник основателя группы «На-на» Сергей Моцарь, приехавший к Алибасову после инцидента и вызвавший врачей, считает, что бутылка с чистящим средством сильно напоминает питьевой йогурт, тогда как сама жидкость не имеет резкого химического запаха. По его мнению, продюсер, вероятно, перепутал «Крот» именно с питьевым йогуртом.

«Крышка не имеет дополнительного фиксатора, как у других опасных для организма жидкостей, используемых в сантехнических целях», — передал слова Моцаря Горжанкин.

Он также напомнил, что у 72-летнего артиста есть проблемы со зрением — и в тот злополучный момент Бари как раз был без очков. Сообщается, что в скором времени близкие продюсера намерены определиться с суммой компенсации за ущерб его здоровью, после чего иск направят в суд.

«Близкие Бари Каримовича надеются, что они смогут уберечь многих людей, особенно детей, от таких трагических случайностей», — добавил пиар-директор.

Первая информация о попадании Алибасова в НИИ имени Склифосовского появилась в СМИ 3 июня. Как тогда рассказывал сын продюсера, Бари, находясь в студии, случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — сообщил он.

При этом Алибасов-младший изначально заверял, что здоровью его отца ничего не угрожает.

«С отцом сейчас все хорошо. Действительно, произошел несчастный случай. Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом с раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь, — сказал мужчина в интервью kp.ru. — На месте ему сделали промывание. Но для того чтобы провести другие процедуры, его отвезли для в больницу Склифосовского. Думаем, с ним уже в ближайший час все будет хорошо. Да, у него частично обожжено горло, но других серьезных травм, слава богу, нет. Конечно, это просто ошибка, которая, к счастью, не стала трагической».

Спустя несколько дней, 5 июня, пиар-директор Алибасова поведал журналистам, что Бари диагностировали четвертую степень ожога желудка, однако он находится в сознании и дышит самостоятельно. По словам Горжанкина, при данном диагнозе какие-либо прогнозы носят «неопределенный характер», но все надеются, что звезда отечественного шоу-бизнеса в итоге пойдет на поправку.

«Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — подчеркнул он.

Тогда же Горжанкин уточнял, что врачи разрешили находиться в палате заслуженного артиста его жене — актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент «даже пытается шутить».

Уже в ночь на 7 июня, однако, представитель Алибасова по-настоящему напугал его поклонников, заявив, что продюсера ввели в медикаментозный сон — и он пробудет в таком состоянии минимум сутки.

«Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи», — поделился информацией Горжанкин.

А еще через некоторое время в СМИ появились слухи о том, что состояние продюсера и вовсе ухудшилось. Согласно телеграм-каналу Mash, артист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пиар-директор Алибасова при этом подключение к ИВЛ опроверг, отметив, что Бари «просто спит — как под снотворным».

«Его вчера ввели в состояние медикаментозного сна, он пробудет в этом состоянии еще сутки, двое. Точно ни к чему не подключали, ни к какому аппарату. Просто он спит, как под снотворным. Состояние не ухудшалось, состояние ровное и стабильное, как и должно быть», — приводит слова Горжанкина «Говорит Москва».