Плейлист недели: Антоха МС, Saluki и Palehound

Антоха МС — «Выборы»

Московский самородок и вообще — рубаха-парень — Антон Кузнецов (он же Антоха МС) врывается в лето с новым альбомом «Про меня». Внутри — десять жизнерадостных композиций, состоящих из фирменного добрейшего хауса. Советы о ведении домашнего хозяйства, выращивании огурцов и развитии семейного счастья прилагаются.

Goldlink — «U say» (ft. Tyler, The Creator & Джей Принс)

Вашингтонский рэпер Д'Антони Карлос, выступающий под псевдонимом GoldLink, представил вдохновленный бразильскими мотивами трек «U say» с грядущего альбома «Diaspora». Композиция записана совместно с Tyler, The Creator и Джеем Принсом. Ранее артист выпустил песни «Joke Ting» и «Zulu Screams».

Saluki — «Поломка»

Бывший участник объединения Dead Dynasty, а ныне сольный артист Арсений Несатый (Saluki) выпустил долгожданный полноформатный альбом «Властелин калек». В нем музыкант смело экспериментирует со звучанием и временами заигрывает с джазовыми и блюзовыми мотивами. Впрочем, за мультижанровый подход к созданию треков Saluki можно было не переживать, учитывая, что сам он является саундпродюсером. В записи также приняли участие Noa и White Punk, а также Boulevard Depo, Cream Soda, Лизер, Платина, Rocket, 104, Bad Zu, «Синекдоха Монток», Anikv и Kindy King.

Bon Iver — «Hey Mama»

Американский коллектив Bon Iver возвращается к привычному инди-звучанию. На днях музыканты поделились сразу двумя новыми композициями «Hey Mama» и «U» — струящиеся аранжировки в сочетании с душевным вокалом Джастина Вернона.

Tom Day — «Creature Comforts»

Австралийский электронщик Tom Day продолжает воспевать любовь к эмбиенту на новом альбоме «Fables»: девять кинематографичных треков, которые хочется не только слушать, но и смотреть.

Palehound — «Black Friday»

Заглавная песня третьего студийного альбома «Black Friday» группы Palehound могла бы стать настоящим гимном миллениалов — разочарование в старшем поколении, разбитое сердце и вечные поиски себя, которые, судя по текстам Эллен Кемпнер, ничего, кроме печали не приносят.

Cave In — «All Illusion»

Спустя семь лет затишья американская рок-группа Cave In вернулась с новым шестым альбомом «Final Transmission». Релиз стал трибьютом погибшему в марте прошлого года басисту бэнда Калебу Скофилду.