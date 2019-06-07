Торопят на тот свет? Откуда появились фото похорон Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, утверждает телеграм-канал Mash. Согласно источнику, 72-летний создатель группы «На-на» был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается также, что заслуженный артист России по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы.

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Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасова ввели в кому, однако стал отрицать подключение продюсера к аппарату ИВЛ.

«Его вчера ввели в состояние медикаментозного сна, он пробудет в этом состоянии еще сутки, двое. Точно ни к чему не подключали, ни к какому аппарату. Просто он спит, как под снотворным. Состояние не ухудшалось, состояние ровное и стабильное, как и должно быть», — приводит слова Горжанкина «Говорит Москва».

В то же время адвокат Сергей Жорин опубликовал на своей странице в соцсети фото с репетиции похорон Алибасова, прошедшей семь лет назад. На первый взгляд неуместную публикацию адвокат объяснил тем, что продюсер всех переживет, и отдал должное его чувству юмора.

«Он еще всех вас переживет! — написал Жорин. — Семь лет назад он отрепетировал свои Похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. <...> Будь здоров, Бари!»

На фото, опубликованных адвокатом, участники группы «На-На» несут гроб с Алибасовым.

Известие о попадании Алибасова в НИИ имени Склифосовского распространилось в СМИ 3 июня. Как тогда рассказывал сын продюсера, Бари, находясь в студии, случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — сообщил он.

Кроме того, Алибасов-младший изначально заверял, что здоровью его отца ничего не угрожает.

«С отцом сейчас все хорошо. Действительно, произошел несчастный случай. Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом с раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь, — сказал мужчина в интервью kp.ru. — На месте ему сделали промывание. Но для того чтобы провести другие процедуры, его отвезли для в больницу Склифосовского. Думаем, с ним уже в ближайший час все будет хорошо. Да, у него частично обожжено горло, но других серьезных травм, слава богу, нет. Конечно, это просто ошибка, которая, к счастью, не стала трагической».

Горжанкин, в свою очередь, 5 июня отмечал, что продюсеру диагностировали четвертую степень ожога желудка, однако он находится в сознании и дышит самостоятельно. По словам представителя Алибасова, при данном диагнозе какие-либо прогнозы носят «неопределенный характер», но все надеются, что звезда отечественного шоу-бизнеса в итоге пойдет на поправку.

«Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — подчеркнул он.

Тогда же Горжанкин уточнял, что врачи разрешили находиться в палате заслуженного артиста его жене — актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент «даже пытается шутить».

Впрочем, уже в ночь на 7 июня пиар-директор поведал СМИ, что Алибасова ввели в медикаментозный сон — и он пробудет в таком состоянии минимум сутки.

«Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи», — цитирует его РИА «Новости».

Немногим ранее актер Станислав Садальский, комментируя в своем инстаграме произошедший с Алибасовым инцидент, сделал предположение, что продюсера отравили — и совершить это якобы могла внучка жены Алибасова Анна Шукшина.

«Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей (некогда избранница внука знаменитой актрисы — «Газета.Ru»). Такие спиногрызы, сами не могут заработать, только рвут на части бабку, чтоб им пусто было. Выздоравливай, друг, хоть и бывший. Мы еще повоюем», — заверил Садальский.

Сама Анна Шукшина в комментарии «Газете.Ru» призналась, что не знает о причинах подобного заявления Станислава. Она также подчеркнула, что находится с Алибасовым в хороших отношениях и собирается навестить его в госпитале, когда получит разрешение от врачей.

Примечательно, что накануне, 6 июня, Алибасову исполнилось 72 года. Композитор и певец Юрий Лоза, который в прошлом участвовал в музыкальном ансамбле «Интеграл», организованном Бари, однако, отказался поздравлять с днем рождения своего экс-коллегу по шоу-бизнесу, объяснив это тем, что заслуженный артист о нем самом «ни одного хорошего слова не сказал».

«Он обо мне ни одного хорошего слова не сказал, я очень рад, что мне удается не контактировать с этим человеком. Он повел себя непорядочно по отношению ко мне, рассказывать я сейчас не буду. Он ни одного хорошего слова за 36 лет обо мне не сказал, только гадости. Поэтому что я буду о нем говорить сейчас? Ничего не буду. Я не хочу общаться с этим человеком», — передает его слова ФАН.