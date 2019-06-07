Понадобились деньги? Дженнифер Энистон о сиквеле «Друзей»

Актриса Дженнифер Энистон заявила о желании сняться в продолжении сериала «Друзья», абсолютного телехита, заключительный (десятый) сезон которого был впервые показан на ТВ еще в 2004 году. Об этом 50-летняя обладательница «Золотого глобуса» рассказала в эфире шоу Эллен Дедженерес, передает EOnline. Отвечая на соответствующий вопрос ведущей, Энистон призналась, что «сделала бы это». По мнению Дженнифер, исключать возможность появления продолжения популярнейшего ситкома нельзя.

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«Послушай, я же тебе уже говорила. Я бы сделала это. Уверена, что и девочки (исполнительницы ролей главных женских персонажей Кортни Кокс и Лиза Кудроу — «Газета.Ru»), и мальчики (Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер) сделали бы это. Думаю, все может случиться», — сказала актриса.

Вместе с тем Энистон пошутила, что задумывается о самостоятельной организации съемок сиквела.

Примечательно, что ранее бывшая супруга Брэда Питта говорила о вероятности возрождения «Друзей» с куда большим скепсисом. Она, в частности, отмечала, что одной из причин, по которой продолжения шоу, скорее всего, никогда не будет, является нежелание мужской половины основного каста участвовать в проекте.

«Знаешь, девочки всегда говорят, что хотели бы сделать это снова. Но мальчики почему-то не испытывают такого же энтузиазма на этот счет», — подчеркивала артистка в минувшем декабре.

А еще в 2016 году Энистон рассуждала, что те «Друзья», которых столь сильно любят зрители, вероятно, «не будут работать сегодня».

«Честно говоря, я не знаю, что мы будем делать [в рамках нового шоу]. Думаю, что тот период времени был отчасти ностальгическим. Думаю, что люди испытывают к нему такую привязанность, так как мы говорим о времени, когда наши лица, к примеру, не были «засунуты» в сотовые телефоны. Мы не проверяли социальные сети и прочее, а просто сидели в одной комнате или одной кофейне. И разговаривали, разговаривали, разговаривали. А сейчас мы потеряли все это», — посетовала исполнительница роли Рэйчел Грин.

О схожем говорила и Кудроу, сыгравшая в сериале Фиби Буффэ.

«Я не вижу, как это будет работать. Это было бы весело, однако о чем нам рассказывать? Я много думала — что именно нам всем нравилось в этом шоу? Очевидно, что тогда наши персонажи были молодыми — и были друг для друга семьей. Но теперь у них есть свои собственные семьи. Так на что нам придется смотреть?» — заявляла Кудроу.

Кортни «Моника Геллер» Кокс, в свою очередь, признавалась, что съемки сиквела рассматривались создателями оригинального шоу неоднократно, но каждый раз кто-то из актеров отказывался от проекта. Согласно актрисе, появлению продолжения всегда не хватало «совсем чуть-чуть».

«Я бы сделала что угодно, чтобы снова оказаться в одной комнате с этими людьми, работать с ними и получать удовольствие», — добавляла Кокс.

«Друзей» принято считать одним из лучших комедийных сериалов в истории американского (и не только) телевидения. Шоу и его творческая группа в свое время были удостоены множества наград, включая несколько «Эмми» и «Золотой глобус». С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала — в общей сложности 236 эпизодов.

Любопытно, что проект — почти сразу же после своего финала — приобрел спин-офф: сольный сериал «Джоуи», посвященный дальнейшей судьбе Джо Триббиани (Леблан). Особого успеха, однако, он не возымел — всего спустя два сезона NBC прекратил показ сериала в связи с низкими рейтингами.

Добавим, что в конце прошлого года один из порносайтов объявил о намерении снять свою версию «Друзей» и даже отправил Швиммеру, который в оригинальном шоу сыграл Росса, открытое письмо с предложением присоединиться к проекту. За возвращение к своему знаковому образу ему предложили гонорар в размере $1 млн.

Сам артист, впрочем, особого энтузиазма относительно данной идеи не испытал и отказался от прибыльного контракта.