Украл у Дэвида Боуи? Шнуров обвинен в плагиате

Лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова заподозрили в плагиате клипа «The Next Day» британского рок-музыканта Дэвида Боуи. На это обратила внимание журналистка в своем фейсбуке.

«Ну ладно. Значит, Шнуров снял клип про Иисуса? А по-моему, Шнуров зачем-то снял «The Next Day» Дэвида Боуи, только без Гэри Олдмена, Марион Котийяр и Дэвида Боуи, — написала она. — Наверное, можно назвать это обширным цитированием. Но оно очень грубое».

В то же время журналистка отметила, что «заимствование» может стать хорошим оправданием, если общественность возмутится.

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«С другой стороны, тонко: если общественность возмутится (ну, та часть общественности, чьи чувства все время страдают), можно сказать — великий Дэвид Боуи такое показывал и ничего», — подытожила журналистка.

В новом клипе «Ленинграда» главная героиня приходит в ночной клуб с подругами. Внезапно один из посетителей появляется перед ней в образе Иисуса Христа. Что касается Боуи, то в «The Next Day» действие вместо клуба разворачивается в пабе под названием «Декамерон», где выступает Боуи. Туда вместе со своей спутницей приходит герой Гэри Олдмэна в образе карикатурного злобного священника. Он сажает ее за стол между рыцарем и монахиней, а сам приглашает на танец проститутку, которую сыграла Марион Котийяр.

Ранее солист ансамбля Тихоокеанского флота и активист Сергей Мильвит направил в Следственный комитет России обращение с просьбой провести проверку в отношении клипа группы «Ленинград» на предмет оскорбления чувств верующих.

«Несмотря на то, что Сергей Шнуров в своих песнях использует мат, некоторые песни группы «Ленинград» нравятся людям, и поэтому бездарным исполнителя не назовешь. Однако у всего есть предел, и, кажется, свое дно Сергей Шнуров пробил. В погоне за хайпом группа «Ленинград» сделала мерзкий, кощунственный клип, в котором откровенно глумится над христианскими таинствами», — написал он в своем фейсбуке.

Житель Владивостока не стал уточнять, какой именно клип имеется в виду. Однако пользователи в комментариях предположили, что речь идет о недавнем ролике на песню «i_$uss».

«Полагаю, православные люди не должны оставаться равнодушными к подобным беззакониям — в рамках закона, необходимо защищать свою веру. Мной направлено обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить действия музыкантов на предмет наличия в них признаков преступления, предусмотренных статьей 148 УК Российской Федерации», — пояснил Мильвит.

В своем обращении он также подчеркнул, что группа «Ленинград» называет себя «группировкой», и предположил, что «следователи помогут музыкантам реализовать их девиантные желания».

«В клипах сегодня много такого, что нельзя показывать детям. Что меня возмутило? То, что в клипе присутствует сцена употребления наркотиков. Проституция», — пояснил Мильвит РИА «Восток-Медиа». Мужчина также подчеркнул, что сам является верующим человеком, крестил своих детей и посещает церковь в праздничные дни. По его словам, как музыкант он не одобряет такого отношения к религии со стороны своего коллеги Шнурова.

«Я не имею претензий к самому Шнуру, некоторые песни я и сам люблю петь, но я считаю, что в этом клипе он переборщил. Я бы конечно не написал бы и не пожаловался на старое его творчество. Меня как обывателя, музыканта и общественника возмутило. Много я слушал и «Сектор Газа», и «Красную плесень», но вот это меня возмутило», — признался он.

Мильвит также рассказал, что несколько священнослужителей напрямую попросили его защитить их взгляды и православную веру от таких клипов и от того, что происходит в мире современной музыки.

Недавно Сергей Шнуров раскритиковал рэп-баттлы, которые, по его словам, превратился в неинтересное зрелище.

«Мне кажется, что этот жанр уже умер. Скоропостижно скончался, как в свое время риторические бои в Риме. Как зрелище это неинтересно. Как выяснение отношений и сопоставление понятий — я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно», — приводит его слова РИА «Новости».