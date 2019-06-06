Мутанты, домашние животные и Элтон Джон: что интересует россиян

Лидером отечественного проката за 6-9 июня, согласно экспертам, станет супергеройский блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс», премьера этой недели. Ожидается, что фактически заключительная глава многолетней саги о студентах-мутантах профессора Чарльза Ксавье (накануне, к слову, на «Газете.Ru» вышло эксклюзивное интервью с исполнителем роли Ксавье Джеймсом Макэвоем — советуем ознакомиться) в свой стартовый уикенд заработает на территории России 300 млн рублей, имея 1500 мест, — результат, учитывая популярность франшизы и внушительную рекламную кампанию, очевидно, не самый впечатляющий. На выручке ленты Саймона Кинберга, вероятно, пагубно скажутся множественные негативные отзывы критиков (в частности, американских), которых по ряду причин фантастический боевик не впечатлил. Явным спасителем «Темного Феникса» же видится потрясающий актерский состав, включивший в себя все того же Макэвоя, Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс, Николаса Холта, Софи Тернер, Джессику Честейн, Тая Шеридана и многих других. Был бы здесь еще и Хью Джекман...

На второй строчке, скорее всего, расположится лидер предыдущих выходных (первых для себя) — сиквел приглянувшегося российским зрителям мультика «Тайная жизнь домашних животных». Предполагается, что в первый полноценный киноуикенд этого лета анимационная лента выручит примерно 220 млн рублей (к слову, мест у нее будет даже больше, чем у «Феникса»). Не стоит забывать и о том факте, что еще до премьеры лента пополнила личную казну на 136 млн рублей, — именно столько ей принесли предварительные показы. По мнению критиков, вторая часть мультика имеет все шансы превзойти и без того оглушительный успех «старшего брата», пару лет назад собравшего в отечественном прокате более 2 млрд рублей.

Замкнет тройку лидеров игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. Лента Гая Ричи, если верить прогнозистам, выручит где-то 105 млн рублей (1000 мест) в ходе третьих для себя выходных.

Лишь на четвертом месте личное путешествие по российскому прокату начнет байопик о певце Элтоне Джоне «Рокетмен». По мнению экспертов, весь тот скандальный резонанс, связанный с удалением из отечественной версии фильма некоторых откровенных гей-сцен, едва ли пойдет картине на пользу: и заработает она за 6-9 июня лишь 55 млн рублей, имея 1000 мест.

Последнем представителем топ-5 должен стать блокбастер «Годзилла 2: Король монстров», дебютант позапрошлой недели. Ожидается, что проект Майкла Догерти, обладающий именитым актерским составом (в частности, он включает в себя Кайла Чандлера, Веру Фармигу, Милли Бобби Браун, Кэна Ватанабэ, Брэдли Уитфорда и Чарльза Дэнса, выручит за стартовавший уикенд в районе 40 млн рублей (при этом мест у него будет аж 1600).

Наконец, на шестой позиции финиширует еще один «старичок» данного списка — блокбастер «Покемон. Детектив Пикачу». Заработает экранизация-адаптация популярнейшей одноименной платформенной игры, согласно ожиданиям, около 10 млн рублей, имея всего 700 мест.