Как жена Познера спасла Уитни Хьюстон от смерти

Известный промоутер и супруга Владимира Познера Надежда Соловьева рассказала о том, как родственники американской супер-звезды Уитни Хьюстон вынуждали ее искать наркотики, когда за несколько лет до своей смерти певица посетила Россию. По словам Соловьевой, этот тур был самым тяжелым за всю ее практику, артистка уже была очень больна.

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«Все менеджеры в ее коллективе — родственники (брат, жена брата, сестра). И всем этим людям было на нее наплевать. Они были заняты своими делами», — призналась промоутер в интервью «АиФ».

Соловьева рассказала, как среди ночи ее разбудила звонком сестра звезды.

«У нее приступ. Надо найти наркотики», — сказала она.

Соловьева ответила, что не станет ничего искать: «Вы с ума сошли. У нас за это в тюрьму сажают». В итоге было принято решение вызвать нарколога, чтобы привести ее в рабочее состояние.

Ситуация усугублялась тем, что Хьюстон простудилась и пела с большим трудом.

«Все эти пять дней я, можно сказать, держала ее за руку. Потому что понимала, что, если я ее отпущу, она просто пропадет. Родственники ее бросали, ходили по магазинам и скупали одежду. — сетовала промоутер. — За два часа до концерта пришли ко мне, сказали, что у нее нет туфель для сцены. Я им говорю: «Вы же только что в магазине были. Чего вы не купили ей туфли?» «Ну мы не знали, что у нее нет туфель. У тебя нет обуви, которую ты можешь ей одолжить?» «У меня есть. Но давайте я все-таки куплю ей новые туфли».

Кроме того, Соловьева рассказала, что вместе с Хьюстон в этой поездке была ее дочь, девочку было решено пристроить на время к подруге промоутера, чтобы она не видела мать в таком жутком состоянии.

«На московском концерте Уитни попыталась спеть песню из фильма «Телохранитель», но не смогла. И заплакала. Когда я вспоминаю об этом, у меня тоже слезы текут», — сказала супруга Познера.

Первым самостоятельным проектом Соловьевой стало выступление Элтона Джона в 1994 году. По ее словам, самые большие проблемы были связаны с таможней.

«Мы звонили председателю таможенного комитета, чтобы растаможить аппаратуру. Когда к нам Duran Duran приезжали, мы растаможили их грузовики вообще безо всяких документов. Долго не могли получить разрешение на приземление частного самолета Элтона Джона», — вспоминала Соловьева.

Промоутер посетовала на то, что в то время гримерки Кремлевского дворца были в плохом состоянии и ее команде пришлось делать ремонт за свой счет. Для того, чтобы иностранцы могли звонить из гримерок и из продакшн-офиса, были установлены международные линии.

«Слава богу, тогда уже была приличная гостиница «Балчуг», куда не стыдно было поселить звезду такого уровня. Элтон Джон даже ее полюбил. У него был роскошный номер с видом на Кремль. Среди этого хаоса девяностых в отеле был островок западной жизни», — отметила Соловьева.

Британец впервые посетил Советский Союз в 1979 году, поэтому ко второму визиту перестал чему-то удивляться. По словам Соловьевой, самые большие хлопоты ее команде доставил приезд Дэвида Боуи, которому пришлось провести в Москве целых десять дней из-за того, что питерский концерт отменился.

«Это был ужас! И не потому, что мы не знали, как его развлечь. Он не хотел никак развлекаться. Сидел в номере, а его нянька, которая называла себя его менеджером, ходила и собирала всякие сплетни. И вынимала нам душу претензиями, что цены на билеты высокие и ими торгуют перекупщики. Это было очень неприятно», — сказала она.

Соловьева назвала Боуи очень закрытым человеком, она рассказала историю о том, как в 1973 году музыкант вместе с другим участником своей группы, журналистом и фотографом приплыл на корабле из Японии в Находку, там компания села на поезд, затем они пересели на другой поезд в Хабаровске и прокатились по транссибирской магистрали.

«Он мне сам рассказывал, что у него не было рублей. И во время поездки он пел песни The Beatles проводницам. И за это они их кормили и поили. Он сказал, что они отлично провели в поезде восемь дней», — вспоминала Соловьева.