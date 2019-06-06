Перешел грань? Шнурова обвинили в БДСМ-выпускном

Солист ансамбля Тихоокеанского флота и активист Сергей Мильвит, проживающий во Владивостоке, сообщил в своем фейсбуке о том, что направил в Следственный комитет России обращение с просьбой провести проверку в отношении клипа группы «Ленинград» на предмет оскорбления чувств верующих.

«Несмотря на то, что Сергей Шнуров в своих песнях использует мат, некоторые песни группы «Ленинград» нравятся людям, и поэтому бездарным исполнителя не назовешь. Однако у всего есть предел, и, кажется, свое дно Сергей Шнуров пробил. В погоне за хайпом группа «Ленинград» сделала мерзкий, кощунственный клип, в котором откровенно глумится над христианскими таинствами», — написал он.

Мильвит не стал уточнять, какой именно клип имеется в виду, однако пользователи в комментариях предположили, что речь идет о видеоролике «i_$uss», который Шнуров презентовал накануне.

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«Полагаю, православные люди не должны оставаться равнодушными к подобным беззакониям — в рамках закона, необходимо защищать свою веру. Мной направлено обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить действия музыкантов на предмет наличия в них признаков преступления, предусмотренных статьей 148 УК Российской Федерации», — сообщил Мильвит.

Отдельно он обратил внимание на то, что группа «Ленинград» называет себя «группировкой», и предположил, что «следователи помогут музыкантам реализовать их девиантные желания».

«В клипах сегодня много такого, что нельзя показывать детям. Что меня возмутило? То, что в клипе присутствует сцена употребления наркотиков. Проституция», — пояснил Мильвит РИА «Восток-Медиа».

Мужчина также подчеркнул, что сам является верующим человеком, крестил своих детей и посещает церковь в праздничные дни. По его словам, как музыкант он «не приветствует» такого отношения к религии со стороны своих коллег, которое было продемонстрировано Шнуровым.

«Я не имею претензий к самому Шнуру, некоторые песни я и сам люблю петь, но я считаю, что в этом клипе он переборщил. Я бы конечно не написал бы и не пожаловался на старое его творчество. Меня как обывателя, музыканта и общественника возмутило. Много я слушал и «Сектор Газа», и «Красную плесень», но вот это меня возмутило», — признался он.

Мильвит также рассказал, что несколько священнослужителей напрямую попросили его защитить их взгляды и православную веру от таких клипов и от того, что происходит в мире современной музыки.

Из-за большого количества негативных сообщений, оставленных людьми, которые посчитали, что Мильвит решил заняться продвижением себя в медиапространстве и отвлекся от общественной работы, музыкант решил подробнее прояснить мотивы своего поступка в комментариях к записи.

В частности, он обратил внимание на видеоролик с высказыванием православного предпринимателя Германа Стерлигова, размещенный одним из комментаторов. В нем скандальный бизнесмен предлагает убить школьников, которые устроили «день непослушания» на выпускном во Владивостоке и пришли в БДСМ-костюмах.

«Уважаемые и не очень комментаторы запутались в своих сумбурных желаниях. Одни недовольны тем, что я обратился в СК, другие присылают ролики с заявлениями радикального характера, призывающими вводить казнь за скандальные выходки. Однако история с детьми во Владивостоке и клипом Шнура — это две большие разницы. Дети просто развлекались, и конечно на их поведение повлияла поп-культура, в том числе и творчество «Ленинграда», пропагандирующее вседозволенность», — написал он.

Активист подчеркнул, что выступает за решение любых конфликтов в рамках закона.

«Что касается мнения Стерлигова, он, как и любой человек, может иметь любые взгляды, ведь Конституция закрепляет идеологическое многообразие. Однако они не должны попадать под статью об экстремизме», — добавил он.

По словам музыканта, он «категорически не согласен» со Стерлиговым ситуации с выпускным во Владивостоке. Он также подчеркнул, что считает Стерлигова не «одноверцем», а эпатажным старообрядцем, который имеет проблемы с излишним радикализмом.