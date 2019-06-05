Смерть опровергли, но Алибасов впал в кому: что дальше

Состояние находящегося в отделении реанимации НИИ им. Склифосовского Бари Алибасова значительно ухудшилось. Теперь оно оценивается как крайне тяжелое, передает телеграм-канал Mash. Причиной стали осложнения заболеваний, которые Алибасов получил много лет назад.

Сообщается, что продюсер впал в кому.

Ситуация вокруг госпитализированного Алибасова стала поводом различных домыслов и слухов, то и дело появляющихся в СМИ. Уже появились сообщения о смерти музыкального продюсера, однако вслед за этим пресс-секретарь Алибасова Вадим Горожанин опроверг печальные известия.

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«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», — заявил Горжанкин телеканалу «360».

— У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все! У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии».

Ранее представитель Бари Алибасова заявил, что продюсеру диагностировали четвертую степень ожога желудка, однако он находится в сознании и дышит самостоятельно. При таком диагнозе, по словам Горожанина, делать какие-либо определенные прогнозы не представляется возможным.

Напомним, что в НИИ Склифосовского Алибасов был доставлен с сильным отравлением. Заслуженный артист России случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Это случилось из-за слабого зрения продюсера, которы, не надев очков, взял стакан с оранжевой жидкостью и выпил из него.

«Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом с раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь, — сказал сын Алибасова сайту kp.ru. — На месте ему сделали промывание».

Прокомментировал инцидент и одни из участников группы «На-На» Владимир Политов.

«Решили трубы прочистить — перелили в стакан. Я бы так никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил, — заявил он. — Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть».

Насчет состояния Алибасов свое мнение высказали несколько медиков. Так, по мнению врача Виктора Шилова, справиться с подобными ожогом и интоксикацией реально и за месяц, однако остаточные последствия могут сказываться гораздо дольше. Доктор также подчеркнул, что любое отравление прижигающей жидкостью является реанимационным диагнозом.

«Ожог химический... классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и перфорацией», — сказал врач.

На госпитализацию Алибасова отреагировал и известный актер Станислав Садальский, который по неизвестным причинам обвинил внучку супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной Анну в отравлении.

«Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей (некогда избранница внука знаменитой актрисы — «Газета.Ru»). Такие спиногрызы, сами не могут заработать, только рвут на части бабку, чтоб им пусто было. Выздоравливай, друг, хоть и бывший. Мы еще повоюем», — написал Садальский у себя в инстаграме.

Анна Шукшина, в свою очередь, отреагировала на слова заслуженного артиста России. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Газеты.Ru», Анна Шукшина призналась, что не знает, почему Садальский пошел на такой шаг. Она также подчеркнула, что находится с Алибасовым в хороших отношениях, но еще не навещала его в больнице — хотя собирается сделать это, когда получит разрешение от врачей.

В заключение Анна Шукшина отметила, что не связывает отравление создателя группы «На-на» с осознанным решением 71-летнего представителя российского шоу-бизнеса. По мнению женщины, это произошло случайно — и свою роль, возможно, сыграл возраст продюсера.

Немногим ранее — в ходе минувшей весны — лечение в госпитале проходила уже сама супруга Алибасова — Федосеева-Шукшина. Как тогда рассказывал ее муж, в больнице женщина была на плановом обследовании. В то же время он опроверг распространившиеся в СМИ слухи о том, что у артистки якобы отказали ноги — и она прикована к постели.