Отравила Бари Алибасова? Дочь Шукшиной ответила Садальскому

Внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна отреагировала на слова заслуженного артиста России Станислава Садальского, который обвинил девушку в отравлении продюсера Бари Алибасова, супруга звезды фильма «Калина красная». Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Газеты.Ru», Анна Шукшина призналась, что не знает, почему Садальский пошел на такой шаг.

Она также подчеркнула, что находится с Алибасовым в хороших отношениях, но еще не навещала его в больнице — хотя собирается сделать это, когда получит разрешение от врачей.

В заключение Анна отметила, что не связывает отравление создателя группы «На-на» с осознанным решением 71-летнего представителя российского шоу-бизнеса. По мнению женщины, это произошло случайно — и свою роль, возможно, сыграл возраст продюсера.

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Ранее Садальский, комментируя известие о попадании Алибасова в больницу в тяжелом состоянии, предположил, что в случившемся может быть виновата внучка Федосеевой-Шукшиной.

«Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей (некогда избранница внука знаменитой актрисы — «Газета.Ru»). Такие спиногрызы, сами не могут заработать, только рвут на части бабку, чтоб им пусто было. Выздоравливай, друг, хоть и бывший. Мы еще повоюем», — написал Садальский у себя в инстаграме.

Известия о срочной госпитализации Алибасова появились в СМИ накануне вечером. По словам сына продюсера, заслуженный артист страны случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — сообщил он.

Алибасов-младший также отметил, что врачи, приехавшие к Бари, провели все необходимые процедуры — и якобы здоровью его отца больше ничего не угрожает. В интервью kp.ru мужчина при этом выразил уверенность, что причиной инцидента стала банальная ошибка продюсера.

«С отцом сейчас все хорошо. Действительно, произошел несчастный случай. Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом с раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь, — сказал он. — На месте ему сделали промывание. Но для того чтобы провести другие процедуры, его отвезли для в больницу Склифосовского. Думаем, с ним уже в ближайший час все будет хорошо. Да, у него частично обожжено горло, но других серьезных травм, слава богу, нет. Конечно, это просто ошибка, которая, к счастью, не стала трагической».

В то же время в НИИ имени Склифосовского, где в настоящий момент находится заслуженный артист России, сообщили, что Алибасов, попавший в реанимацию, пребывает в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин, в свою очередь, рассказал, что Бари диагностировали четвертую степень ожога желудка, однако он находится в сознании и дышит самостоятельно. По словам представителя Алибасова, при данном диагнозе какие-либо прогнозы носят «неопределенный характер», но все надеются, что основатель групп «На-на» и «Интеграл» в итоге пойдет на поправку. «Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — подчеркнул он.

Вместе с тем Горожанкин добавил, что врачи разрешили находиться в палате заслуженного артиста его жене — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент «даже пытается шутить».

Высказался относительно неприятного инцидента и участник группа «На-На» Владимир Политов: «Решили трубы прочистить — перелили в стакан. Я бы так никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил. Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть».

Наконец, врач Виктор Шилов выразил мнение, что справиться с подобными ожогом и интоксикацией можно и за месяц, однако остаточные последствия, возможно, будут сказываться гораздо дольше. Доктор также подчеркнул, что любое отравление прижигающей жидкостью является реанимационным диагнозом.

«Ожог химический... классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и... перфорацией», — сказал врач.