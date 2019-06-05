А где Шукшины? Бари Алибасов держится за жизнь в реанимации

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в НИИ имени Склифосовского, где в настоящий момент находится заслуженный артист России.

Пиар-директор 71-летнего Алибасова Вадим Горожанкин, в свою очередь, рассказал, что продюсеру диагностировали четвертую степень ожога желудка, однако он находится в сознании и дышит самостоятельно. Согласно представителю Алибасова, при данном диагнозе какие-либо прогнозы носят «неопределенный характер», но все надеются, что основатель групп «На-на» и «Интеграл» в итоге пойдет на поправку.

«Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — цитирует его РИА «Новости».

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Он также добавил, что медики разрешили находиться в палате заслуженного артиста его жене — актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, тогда как сам пациент «даже пытается шутить».

Высказался по поводу состояния Алибасова и врач Виктор Шилов. По его словам, справиться с подобными ожогом и интоксикацией реально и за месяц, однако остаточные последствия могут сказываться гораздо дольше. Доктор также подчеркнул, что любое отравление прижигающей жидкостью является реанимационным диагнозом. Согласно Шилову, у человека в таком случае начинается общая интоксикация — жидкость всасывается в кровь, из-за чего поначалу пациентом занимаются токсикологи, а уже затем — хирурги.

«Ожог химический... классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и... перфорацией», — сказал врач.

В заключении он добавил, что четвертая степень ожога подразумевает под собой проникновение практически через все ткани органа и нуждается в достаточно долгом лечении. «Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет [делать] либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести», — заявил эксперт.

Ранее сын Алибасова огласил причину попадания известного продюсера в больницу с сильным отравлением. По его словам, заслуженный артист страны случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — поведал сын.

Вместе с тем Алибасов-младший отметил, что прибывшие на место происшествия врачи провели все необходимые процедуры — и якобы здоровью его отца уже ничего не угрожает.

В разговоре с kp.ru он также заверил, что случившее — сугубо несчастный случай.

«С отцом сейчас все хорошо. Действительно, произошел несчастный случай. Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом с раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь, — сказал он. — На месте ему сделали промывание. Но для того чтобы провести другие процедуры, его отвезли для в больницу Склифосовского. Думаем, с ним уже в ближайший час все будет хорошо. Да, у него частично обожжено горло, но других серьезных травм, слава богу, нет. Конечно, это никакой не суицид, а просто ошибка, которая, к счастью, не стала трагической».

Отреагировал на инцидент и участник группа «На-На» Владимир Политов.

«Решили трубы прочистить — перелили в стакан. Я бы так никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил, — заявил он. — Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть».

Отметим, что немногим ранее — в ходе минувшей весны — лечение в госпитале проходила уже сама супруга Алибасова — 80-летняя Федосеева-Шукшина. Как тогда рассказывал ее муж, в больнице женщина была на плановом обследовании. В то же время он опроверг распространившиеся в СМИ слухи о том, что у артистки якобы отказали ноги — и она прикована к постели.

«Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет», — говорил продюсер, подчеркивая, что его жена проходит обследования четыре раза в год в одной и той же клинике.