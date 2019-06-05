Помешался на деньгах: Нюша о комплексах Егора Крида

После выхода интервью Юрия Дудя с рэпером Егором Кридом, в котором артист рассказал подробности о своем разрыве с певицей Анной Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, сама Шурочкина пришла в качестве гостьи в проект «Нежный редактор» Татьяны Мингалимовой из команды шоу «вДудь».

Говоря о причинах расставания, музыкант рассказал о проблемах, которые возникли у пары из-за разницы в материальном статусе. Он рассказал, что родители девушки якобы выступили против их союза из-за его невнушительного финансового положения.

В качестве примера сложностей, которые возникали в их отношениях, он, в частности, упомянул случай, когда Нюша упрекнула его, когда тот не смог заплатить за ужин в ресторане. Он также пожаловался на то, что родственники певицы принимали его прохладно во время знакомства.

Реклама

«У всех людей свои комплексы и своя правда. Если он так считает, я ничего не могу с этим поделать. У меня есть совершенно другой взгляд на эту ситуацию, потому что моя причина явно была абсолютно не такой, по которой мы расстались. Поэтому… ну что мне остается… Если он так говорит, это значит, что он так считал действительно», — приводит ее слова Passion.ru.

Вместе с этим, певица подчеркнула, что не видела со своей стороны поступков, которые можно было бы понять подобным образом.

«И даже если вдруг это было бы так, это никогда не помешало бы мне строить свою личную жизнь. Почему кто-то должен говорить мне как жить? Я вообще очень взрослая девочка, и тогда была взрослой. И было бы странно слушать кого-то со стороны, даже близких», — отметила она.

Певица также подчеркнула, что важнейшим фактором в отношениях для нее является любовь и выразила уверенность в том, что никакие преграды, включая финансовые, не могут помешать этому чувству.

«Я встречаю парня. У нас завязываются отношения, у нас есть чувства. Да, я понимаю, что я артист, я самодостаточная девушка, которая сама себя и семью свою содержит. Он, который только переехал в Москву, начинающий артист, и я прекрасно понимаю, что я встречаюсь с человеком, в которого я верю. Если бы я не верила в него, я никогда не провела бы с ним и часа, наверное. Если бы так было, допустим, то зачем мне вообще начинать отношения с бесперспективным?» — рассуждает она.

Нюша рассказала, что в то время они совпадали в своем мировоззрении, а сама она видела, что через какое-то время Крид сможет добиться успеха благодаря своим амбициям.

«Поэтому скорее, когда он говорил про эти вещи, наверное это были его внутренние комплексы, и он считал, что если это произошло, то «из-за того». Но как это может быть для меня причиной, если я абсолютно самодостаточная девушка и изначально на это не смотрела? Мне это не нужно было в принципе», — добавила она.

Исполнительница подчеркнула, что у нее были другие мотивы, так как она находится «всегда в поисках абсолютно искренних чувств». По словам певицы, она даже не помнит фразы «Я тебя больше не люблю», которая, по словам самого Крида «поставила точку» в их отношениях.

«И тут мне как будто нож вставили в сердце, у меня полилась кровь, и я поехал на студию, и мне было настолько больно, и я написал песню «Берегу», — говорил Крид.

Комментируя эти слова рэпера, Нюша отметила, что не помнит этого момента. Певица предположила, что в тот момент «был некий пик отношений», и она должна была что-то сделать первая.

«Я наверное решила, что не буду какие-то негативные эмоции оставлять в своей памяти, но вот конкретно такого я не помню, поэтому не могу ничего сказать», — призналась она.

Нюша подчеркнула, что основной причиной расставания стало расхождение ценностей. По ее словам, из-за этого им не удалось найти общий язык в тот момент. В настоящий момент Нюша замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. В ноябре 2018 года она родила дочь в клинике в Майами.