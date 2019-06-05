Мадонна и Бейонсе не у дел: Рианна стала богатейшей певицей

По данным Forbes, состояние американской певицы Рианны в настоящий момент составляет около $600 млн, что делает ее самой богатой женщиной в музыкальной индустрии.

По размеру своих активов Рианне удалось обойти даже таких звезд музыкального шоу-бизнеса как Мадонна ($570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн).

Отмечается, впрочем, что большую часть заработка артистке принесла совсем не музыка, а сотрудничество с международной группой компаний LVMH (Moet, Hennessy, Louis Vuitton). Эта группа компаний, возглавляемая миллиардером Бернаром Арно является основным игроком на рынке товаров категории люкс. Арно находится на четвертом месте списка Forbes богатейших людей планеты, его собственное состояние оценивается в $76 млрд.

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Совместно с LVMH Рианна владеет брендом косметики, которая начала распространяться в сентябре 2017 года. В течение всего лишь нескольких недель продаж бренд смог принести своим создателям более $100 млн.

Серьезную роль в продвижении косметики сыграла реклама, публикуемая Рианной в своем инстаграме, на который подписаны 71 млн человек. Всего за 2018 год доход от ее бренда составил около $570 млн. По данным журналистов, LVMH владеет 50% компании, а певице принадлежат 15%. Ее официальный представитель заявил, что эти цифры не соответствуют реальности, однако не смог предоставить верную информацию.

Успех дорогостоящей люксовой косметики выпал на период невероятного роста индустрии красоты и здоровья в США. В соответствии с данными аналитического агентства Grand View Research, в течение следующих шести лет ожидается, что общая сумма продаж на этом рынке достигнет $200 млрд, хотя в 2016 году эта отрасль оценивалась экспертами в $130 млрд.

В частности, в одном только 2018 году был заключено 134 сделки по слияниям и поглощениям в этой сфере бизнеса. Среди крупнейших контрактов можно назвать приобретение холдингом Procter & Gamble косметической линейки First Aid Beauty за $250 млн.

Одиннадцать из восьмидесяти женщин, которые попали в список Forbes, смогли сделать свое состояние именно благодаря продаже и продвижению косметики и средств для ухода за кожей.

Аналитики объяснили успех Рианны решением выпустить на рынок 40 оттенков тональной основы, тем самым оставив далеко позади стандартную палитру своих конкурентов.

«Рианна развеяла стереотип о том, что для удовлетворения спроса достаточно небольшого набора базовых оттенков. Линейка не только достигла впечатляющих объемов продаж, но и, возможно, навсегда изменила индустрию красоты», — пояснила эксперт агентства Jefferies Стефани Уиссинк.

Рианна также выпускает свою линейку нижнего белья вместе с базирующейся в Лос-Анджелесе компанией. Продолжают приносить миллионы долларов концертные туры и продажа ее музыки в сети.

В мае певица объявила о том, что совместно с LVMH учредит новый дом моды, который займется выпуском одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений класса премиум.

«LVMH сделали мне деловое предложение, и я не раздумывая согласилась, потому что они — это настоящая бизнес-машина. Бернар Арно полон энтузиазма. Он доверяет мне и моему вкусу», — говорила певица в интервью The New York Times Style Magazine.

Среди других американок моложе 40 лет, которые самостоятельно заработали свое состояние (по правилам Forbes в эту категорию попадают те, кто не унаследовал активы) оказались также Кайли Дженнер, певица Тейлор Свифт, основательница линии веганской косметики Карисса Боднар и соосновательница Tinder Уитни Вульф Херд, которая запустила свой собственный сервис для знакомств после конфликта с работодателем, и соосновательница производителя программного обеспечения с открытым кодом Неха Наркхед.