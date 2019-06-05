Обман россиян? Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке

Эстрадная певица Валерия высказалась о скандальном клипе Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица». По ее словам, такое огромное количество просмотров (более 23 млн) невозможно набрать российскому артисту, так как аудитория отечественных слушателей не настолько большая.

«Нет. Я думаю, что накрутка. У нас аудитории такой просто нет. Опять же, берешь для сравнения топовых международных артистов, чьи имена гремят на весь мир, и невозможно соизмерить. Как у наших артистов может быть столько же просмотров, сколько у мега-звезды?

У меня иногда это не стыкуется. Почему это не отражается на их концертной востребованности? Почему залы не рвутся? Поэтому, я даже не отслеживаю. Мне уже не интересно, у кого сколько просмотров», — приводит ее слова «Вокруг ТВ».

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Не совсем понятно, почему Валерия упомянула «Ибицу», так как это далеко не самый популярный клип Киркорова. «Цвет настроения синий» на данный момент насчитывает 57 млн просмотров, а совместное видео с Егором Кридом «Цвет настроения черный» и вовсе — 118 млн. В этом свете показатели «Ибицы» не должны вызывать недоумения.

Валерия также заявила, что она не готова делать что-то только ради хайпа.

«Приколоться я могу, вот реально. Пошутить, посмеяться, а почему нет?

Но «Ибицу» я делать не готова, это не моя эстетика. Категорически нет. У меня есть своя аудитория, свой образ, — пояснила она. -— Я готова из привычного образа выходить, но это все равно другая эстетика, совсем. Я очень ценю свою аудиторию. Да и умышленно хайповать я не готова. Коля может себе это позволить потому, что все знают, что он — приколист. Он уже утвердился как комедийный актер».

В ходе интервью Валерия затронула конфликт ее мужа Иосифа Пригожина и Филиппа Киркорова. В конце мая народный артист России в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» признался, что именно продюсер вместе с медиамагнатом Арамом Габреляновым десять лет назад якобы организовали скандал с режиссером Мариной Яблоковой.

«Они там рисовали этой девушке синяки. Они обвинили меня во всем, чего я не делал, к чему я не имел никакого отношения. Этого никто не заказывал. Просто Иосиф Пригожин оказался за кулисами и подтянул своего любимого адвоката. Я вынужден был признаться. Сказать, что я ее ударил. Мне было проще сказать это, чтобы от меня все отстали. Сейчас многие меня спрашивают, почему я после того, как сказал, что больше никогда не подам ему руки, продолжаю с ним общаться. Точнее продолжал до последнего времени, пока он там что-то не вякнул. Но я не живу воспоминаниями», — поведал Киркоров, отметив, что в конце марта тот звал его на свой юбилей, но он не пошел.

В частности, Киркоров заявил, что Пригожин смог бы устроить хайп вокруг Валерии, если бы та ему разрешила, например, облил бы Валерию тем же, чем обливались они с Николаем Басковым в клипе на песню «Ибица».

«Как продюсер Иосиф часто предлагал мне какие-то крайние, не соответствующие моему внутреннему состоянию вещи», — призналась артистка, подчеркнув, что последнее решение все равно остается за ней.

В свою очередь Пригожин в комментарии НТВ рассказывал, что никогда бы не пошел на такое ради хайпа.

«Никогда в жизни, никогда в жизни я бы на подобный шаг не решился бы, и жалко, что Филипп думает обо мне так плохо. Я слишком люблю и уважаю свою женщину, чтобы подобные вещи делать публично», — сказал Пригожин.

Он также признался, что лишь своевременное вмешательство супруги удержало его от необдуманного поступка после оскорблений со стороны Киркорова.

«Я, безусловно, все, что он наговорил, услышал, я все это увидел, более того, у меня даже была первая реакция, но благодаря Валерии — в том числе — я немножко остановился», — рассказал он.

Вместе с тем Пригожин подчеркнул, что знаком с певцом на протяжении 30 лет — и за все это время не сделал ему ничего плохого. Комментируя слова Киркорова о зависти со своей стороны, он сказал, что не испытывает в его адрес даже «белой зависти».

«Ну, как я могу ему завидовать, вот в чем, в чем я могу ему завидовать? У меня нет никакой ненависти к Филиппу. Это он фантазирует, это его фантазии, я думаю, что он так выражает свою любовь по отношению ко мне», — отметил он.

Говоря о причинах подобного заявления со стороны Киркорова, Пригожин предположил, что тот может ревновать продюсера к самой Валерии.

«Может быть, он меня ревнует к Валерии, вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня», — сказал он.