С глаз долой! Скабеева и Попов выгнали украинца навсегда

Украинский эксперт Всеволод Непогодин был изгнан с эфира «с концами» и отстранен от участия в программе «60 минут». Как сообщает телеканал «Россия 1», причиной «анафемы» стали «оскорбления, неприличная брань и вызывающие жесты».

«Украинец прокомментировал рассказ начальника пресс-службы милиции ДНР Даниила Безсонова об обстреле в мечети, назвав жителей Донбасса террористами», — говорится в сообщении.

В результате ведущий Евгений Попов удалил из студии Непогодина, а его коллега Ольга Скабеева подчеркнула, что «так называемый украинский эксперт» не появится на ток-шоу «более никогда». На кадрах видно, как Непогодин подбегает к экрану и показывает средний палец, передает ФАН.

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4 июня украинские военные открыли артиллерийский огонь по мечети имени Ахатя Брагина в Донецке. В этот момент в здании находились празднующие Ураза-Байрам мусульмане — порядка 70 человек. Снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре раза попали в купол мечети на проспекте маршала Жукова. Прихожане были вынуждены спрятаться от огня в подвале.

Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в Донецке, передает НСН.

Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, дело будет расследовать Главное следственное управление СКР, а вестись оно будет по статье 356 Уголовного кодекса РФ по подозрению в «применении запрещенных средств и методов ведения войны».

Украинского журналиста Всеволода Непогодина уже не в первый раз изгоняют с телепередач российских каналов. В середине мая телеведущий Владимир Соловьев выгнал его из студии программы «Кто против?».

В ходе очередного выпуска шоу между Соловьевым и Непогодиным возник ожесточенный спор по поводу национализма в украинской армии. Разговаривая с оппонентом на повышенных тонах, ведущий передачи, в частности, напомнил своему визави, что «тема нацизма» популяризируется в рядах военнослужащих Украины, тогда как Степана Бандеру, лидера националистического движения на Западной Украине, там считают героем.

Непогодин, в свою очередь, парировал, что Бандера для части украинцев являлся символом борьбы со сталинизмом. «А какая альтернатива была?» — спросил у Соловьева приглашенный эксперт, тем самым оправдывая отношение бандеровцев к германским нацистам.

Эта точка зрения разозлила ведущего, в результате чего тот закричал на гостя: «То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это «альтернатива» борьбы? Пошел вон отсюда!»

Изгнание экспертов уже становится обычным делом в российских политических ток-шоу. Тот же Соловьев уже спустя неделю после спора о Бандере с Непогодиным выгнал из студии украинского эксперта Андрея Метлева из-за полемики на тему голодомора.

Соловьев и его со-ведущий Сергей Михеев отстаивали точку зрения, что «голодомор — это фальшивка», которую украинские власти используют для политического давления на Россию.

Украинский эксперт Метлев перебил ведущего и заявил, что фальсификация не исключает самого голодомора. Телеведущий столь же эмоционально отреагировал: «Свободен, я тебе говорю. Мне это надоело: стоит, что-то бубнит. Иди в унитаз покричи».

В октябре 2018 года Ольга Скабеева попыталась выгнать из студии лидера движения «Новая Россия» Никиту Исаева за приравнивание коммунизма к фашизму. В эфире обсуждали внесенный в Верховную раду законопроект о приравнивании термина «русский мир» к нацистской пропаганде. Исаев высказался в поддержку данного законопроекта, а затем заявил, что одобряет разрушение всех памятников Ленину в городах Украины.

В ответ Скабеева заявила, что такое восприятие советского прошлого — это «личная проблема» эксперта, а также назвала его позицию «одиозной». После этого Исаев начал кричать, а Скабеева попросила его покинуть студию.

«Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович. Можно выйти, в самом деле», — заявила она.