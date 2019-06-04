Одного «Голоса» мало: на «Новой волне» победила протеже Пугачевой

Назревает очередной скандал связанный с детским музыкальным конкурсом. Теперь во внимание прессы попала «Детская новая волна» в крымском Артеке. С первого дня музыкального состязания наблюдалось повышенное внимание к девятилетней участнице Алисе Голомысовой, которая представляет на конкурсе Россию, сообщает Super. В кулуарах мероприятия во всю обсуждалось, что Алиса является протеже Аллы Пугачевой.

Согласно мнению экспертов, Голомысова пела примерно так же как и участница недавнего скандала на Первом канале, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова — «голос приятный, но ничего из ряда вон выдающегося».

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Как сообщает издание, во второй день конкурса, юная вокалистка не смогла вытянуть несколько нот и в целом спела не идеально, в отличие от конкурента из Белоруссии Ярослава Соколикова, который с самого начала стал безусловным фаворитом публики. Мальчик спел без помарок, однако это не помогло ему победить Голомысовой, имя которой лично вышел объявить глава «Детской новой волны» — Игорь Крутой.

Ярослав оказался на третьем месте, получив «утешительный» приз — возможность записать свою песню в студии. Среди членов жюри конкурса были такие известные артисты как Николай Басков, Олег Газманов, Лев Лещенко и другие. Последний, к слову, недавно высказывался о необходимости запретить детские конкурсы совсем, поскольку они детей калечат.

Стоит отметить, что Соколиков участвовал во втором сезоне «Голоса. Дети» в команде продюсера Максима Фадеева и вышел в финал.

После этого в медиа появились недовольства о том, что подобный случай не получил никакой масштабной огласки, что не возникло требований пересмотреть результаты и призвать к ответу жюри конкурса. А «лишенного справедливой победы» белорусского парнишку не бросились утешать звезды шоу-бизнеса.

Отсутствие реакции и волнений в шоу-бизнесе издание объясняет тем, что Голомысова является протеже и любимицей Аллы Пугачевой. Несколько лет назад в прессе писали о девочке писали, что она поступила в школу вокала Аллы Борисовны и не без ее помощи засветилась в новогоднем огоньке на Первом канале. После чего Алиса участвовала в шоу «Голос. Дети» в команде Димы Билана и там ей удалось дойти до финала. В инстаграме юной исполнительницы много фотографий с разными знаменитостями, которые, судя по всему, благосклонны к девочке.

В издании отметили, что семья победительницы «Детской волны» вела себя на конкурсе максимально скромно. Не было никаких публичных агитаций и демонстрации на публике своего благополучия и состоятельности. Также девочке повезло с тем, что оба ее родителя не являются медийными личностями и не мелькают в телевизоре.

В результате самые раздражающие общественность факторы: деньги, слава и связи в случае Голомысовых были скрыты от глаз публики, что может избавить маленькую звезду от лишнего шума, когда конкурс покажут по телевизору.

Напомним, что скандал с победой на детском «Голосе» дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, был решен относительно спокойно. Первый канал снял спецвыпуск шестого сезона, в котором победителями были объявлены все девять финалистов.

Через день Алсу объявила в своем инстаграме, что выигранный на «Голосе» миллион сама Микелла предпочла пожертвовать на благотворительность. Подписчики артистки этот поступок не оценили и обвинили ее в попытке «отмыть репутацию и деньги», а также призвали жертвовать свои собственные средства, а не те, что нечестно выиграла дочь.

Композитор и певец Юрий Лоза присоединился к критикующим поступок певицы.

«За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит», — цитирует артиста «Вечерняя Москва».

Лоза заявил, что после громкого скандала с накруткой голосов в пользу Микеллы правильнее было бы ее родителям отдать на благотворительность собственные средства.