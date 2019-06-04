Нахамила и сбежала: Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»

Популярная певица Алсу отреагировала на поток негативных комментариев от подписчиков своего инстаграма. Одному из обидчиков звезда эмоционально ответила, потребовав оставить в покое ее семью.

«Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены», — написала певица на критику в свой адрес, однако через некоторое время этот комментарий исчез. Некоторые подписчики успели прочесть ее комментарий и вновь принялись стыдить артистку еще и за это.

Конфликт между исполнительницей и ее подписчиками произошел под первым постом, который певица опубликовала после скандала на детской версии шоу «Голос», когда она была вынуждена закрыть комментарии к своим постам.

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Новую волну гнева вызвала публикация артистки, посвященная благотворительному мероприятию «Алсу детям» в Казани, в котором приняла участие ее семья.

«Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе. Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу», — написала звезда, с радостью отметив, что ее дети небезразличны к чужой боли.

Вместе с тем Алсу напомнила, выигранный на шоу миллион рублей ее дочь Микелла пожертвовала на благотворительность.

«Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!» — написала артистка.

Подписчики увидели подвох и желание звезды смыть с себя позор и накинулись на нее с новой порцией едких комментариев и обвинений.

«Жаль, что такие добрые и благие дела делаются для того, чтобы отбелить свою репутацию. Да еще и кричать об этом на всю страну. Низко это», «Пытаетесь сохранить лицо при плохой игре?», «Творите добро молча», «А это разве ее миллион был? Чужие деньги отдавать на благотворительность большого ума не надо», — писали рассерженные пользователи.

Композитор и певец Юрий Лоза присоединился к критикующим поступок певицы.

«За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит», — цитирует артиста «Вечерняя Москва».

Лоза заявил, что после громкого скандала с накруткой голосов в пользу Микеллы правильнее было бы ее родителям отдать на благотворительность собственные средства.

«Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается», — заключил композитор.

Напомним, что скандальная история началась в конце апреля, когда дочь Алсу Микелла Абрамова победила в проекте «Голос. Дети». В финале проекта за юную вокалисту было отдано 56,5% голосов, с эти результатом она оставила далеко позади своих основных конкурентов Ержана Максима и Валерия Кузакова. Такой разрыв голосов вызвал у зрителей подозрения о том, что на результат голосования могли повлиять состоятельные родители девочки. Событие вызвало большой резонанс среди обыкновенных зрителей и знаменитостей, что вынудило представителей Первого канала организовать проверку.

Позже сотрудники вещателя подтвердили, что во время голосования действительно происходили некие «аномалии». Первые результаты расследования стали известны через несколько недель. Согласно отчету организации, был выявлен факт «массированной автоматизированной отправки СМС» в пользу одного из конкурсантов, а именно — Абрамовой.

За этим сразу же последовала отмена итогов проекта и было объявлено о предстоящих съемках специального выпуска шоу, которое состоялось 24 мая. Участие в концерте приняли все финалисты шестого сезона кроме дочери Алсу.

После того, как юные вокалисты исполнили по одной композиции, на сцене появился гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он призвал всех родителей ценить и любить своих детей такими, какие они есть, и объявил победиетлями всех девятерых финалистов сезона, включая Абрамову.