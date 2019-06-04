«Маленькая врушка»: Бузова заставила Собчак извиниться

Телеведущая Ксения Собчак появилась на презентации нового клипа своей бывшей коллеги по проекту «Дом-2» певицы Ольги Бузовой на песню «Водица» после того, как между ними произошел конфликт из-за слов Собчак о негативном эффекте, который испытывают некоторые модные бренды из-за того, что их предпочитает Бузова, пишет «Вокруг ТВ».

Собчак приехала на мероприятие последней с огромным букетом цветов. Во время приветствия Бузова поблагодарила ее за то, что ведущая пришла на презентацию ее песни, однако подчеркнула, что та «не очень хорошо с ней общается».

Недавний конфликт между Собчак и Бузовой вспыхнул после очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», в котором телеведущая рассказала о том, что один из знакомых дизайнеров обратился к ней с просьбой уговорить Бузову не носить больше его вещи, так как тем самым певица портит репутацию марки.

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«Он говорит: «Слушай, ты можешь попросить ее перестать носить нашу куртку кожаную, потому что мы не хотим — она везде ее надевает и отмечает наш бренд», — рассказала она.

Собчак пояснила, что проблема возникла из-за того, что Бузова приобрела куртку о которой идет речь, самостоятельно, поставив тем самым в неудобное положение изготовителей и представителей марки. Певица не заставила долго ждать ответа со своей стороны и в своих социальных сетях написала ответ, заодно предположив, о каком дизайнере может идти речь.

«Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помимо того, что он является мужчиной, он еще и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины – за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги!?» — написала Бузова

Бывшая коллега не оставила без комментария выпад со стороны певицы и в своем инстаграме выразила удивление догадкой Бузовой.

«Я понимаю, что не у всех гардеробная как у Киркорова, и, видимо, у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акелла промахнулся... Демна, которого я видела последний раз примерно года два назад, к этой истории не имеет никакого отношения, и мне кажется стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений», — написала Собчак.

Она также упомянула, что во время интервью с Бузовой, та сама жаловалась ей на распространение о себе «грязных слухов». По словам Собчак, в ситуации со злополучной курткой Бузова сама начала заниматься тем же самым.

К своему сообщению Собчак прикрепила снимок из аккаунта Гвасалия в социальных сетях, показывающий несколько крайне резких комментариев, оставленных после обвинений со стороны звезды.

Отвечая на приветствие подруги на презентации клипа, Собчак подчеркнула, что пришла в куртке не Balenciaga.

«Прекрасно! Именно поэтому ты сидишь сейчас здесь, за этим столом», — громко сказала она.

Собчак также рассказала о том, что несмотря на огромное количество просмотров, которые принес ее каналу тот самый скандальный выпуск, в котором обсуждалась Бузова без ее участия, рекордный рейтинг среди выпусков «Осторожно, Собчак!» продолжает удерживать за собой интервью с Бузовой. Она подчеркнула, что пришла посмотреть на творчество подруги, поздравить и порадоваться ее успеху.

«Так что ты не серчай. Я иногда могу что-то сказать…» — примирительно добавила она.

После этих слов Бузова призвала Собчак признать, что та ведет себя как «маленькая врушка» и «немного преувеличила».

«Нет, я не преувеличила. Но отдельно тебе на ушко могу сказать: «Наплюй на то, какой дизайнер что тебе говорит. Наплюй на то, что тебе говорит Ксения Собчак». Ты прекрасно выглядишь, у тебя замечательная карьера», — подчеркнула Собчак.

Она еще раз обратила внимания на то, что Гвасалия не имеет отношения к ее словам и еще раз отказалась публично раскрыть обидчика Бузовой.

«Это был русский дизайнер», — раскрыла она единственную деталь.

Собчак пообещала, что назовет имя того, кого имела ввиду во время личного разговора с певицей.