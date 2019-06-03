«Рэп умер»: Шнуров похоронил молодежь

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал рэп-баттлы. По его словам, этот жанр превратился в неинтересное зрелище.

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«Мне кажется, что этот жанр уже умер. Скоропостижно скончался, как в свое время риторические бои в Риме. Как зрелище это неинтересно. Как выяснение отношений и сопоставление понятий — я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно», — приводит его слова РИА «Новости».

К слову, исполнитель не раз высказывался о рэпе. В декабре прошлого года Шнуров прокомментировал идею депутатов Госдумы провести конкурс «Безграничный рэп» среди российских хип-хоп-исполнителей. Его цель заключалась в том, чтобы определить лучшее рэп-произведение по теме туризма в России.

«Чиновник, как всегда не ловок, // Ему, что пати, что парад. // Ждем конкурс гостатуировок // И присуждения наград», — написал Шнур в своем инстаграме.

В заключение артист подчеркнул, что мало что может быть «нелепей, чем господдержка субкультур».

Кроме того, в клипе на песню «Золото» Шнуров сам исполнил рэп. В ней музыкант иронически высказался о жадности женщин, ухаживающих за собой только ради богатых мужчин.

В другом клипе группы «Ленинград» на песню «Ч. П. Х.», который набрал более 3 млн просмотров на видеосервисе YouTube менее чем за сутки с момента размещения в сети, артист в пародийной форме обыграл баттл между рэперами Oxxxymiron и Гнойным. В съемках ролика приняли участие нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков, известный журналист Александр Невзоров, а также рэперы Александр Степанов (ST) и Глеб Голубин, известный как Pharaoh.

На прошлой неделе Сергей Шнуров назвал удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про британского певца и композитора Элтона Джона «Рокетмен» анекдотом.

«Смотрите, вот этим «вырезанием» делается то, что все начинают по этому поводу брать комментарии и комментировать... Это анекдот!» — заявил он.

По словам лидера группы «Ленинград», такое решение российского прокатчика привело к тому, что все начинают брать комментарии и сами высказываться по этой ситуации. При этом он пояснил, что, если это было сделано из-за детей, то все и так знают о нетрадиционной ориентации сэра Элтона Джона.

На цензуру в российской версии фильма «Рокетмен» также отреагировал певец Юрий Лоза. Композитор отметил, что не понимает возмущения музыканта, так как в «каждой стране своя мораль».

«Если честно, мне непонятно возмущение маэстро, ведь он должен осознавать, что в каждой стране своя мораль. В нашей, слава Богу, пока еще секс между двумя мужчинами не считается нормой, а значит, и его демонстрация не приветствуется», — написал Лоза в фейсбуке, напомнив, что из отечественной копии были удалены «натуралистичный гомосексуальный половой акт и сцены употребления тяжелых наркотиков».

31 мая стало известно, что из российской версии фильма о популярном британском певце пропали эпизоды с наркотиками, а также сцены гей-секса. Кроме того, из ленты был удален финальный титр, в котором говорилось, что Джон нашел любовь всей своей жизни «и воспитывает с любимым мужчиной детей».

Тогда сотрудники компании Central Partnership, ответственной за демонстрацию фильма на территории России, признали, что в фильм были внесены изменения из-за наличия в нем ЛГБТ-сцен и демонстрации употребления наркотиков.

«Действительно, в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству Российской Федерации», — пояснили в компании.

В свою очередь Элтон Джон раскритиковал российского прокатчика за удаление из картины ряда откровенных сцен.

«Мы [с создателями фильма — прим. «Газета.Ru»] самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть «Рокетмена» цензуре на российском кинорынке, о чем мы не знали до сегодняшнего дня. Paramount Pictures показала себя смелым и решительным партнером, позволив нам создать фильм, являющийся подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона, а также его недостатков и всего прочего, — приводит текст сообщения ТАСС. — Мы верим в наведение мостов и открытый диалог — и будем продолжать выступать за ниспровержение преград до тех пор, пока к людям не станут прислушиваться на равноправной основе».