Животные против монстров: что смотрят в России

Несмотря на высокий стартовый показатель по сборам в России мультфильма Криса Рено «Тайная жизнь домашних животных 2», главных героев которого озвучили Сергей Гармаш, Борис Быстров, Гарик Харламов и Екатерина Варнава, сиквелу одного из самых популярных анимационных картин последнего времени не удалось достичь показателя в 550 млн рублей, как этого ожидали эксперты кинорынка. Вторая часть мультфильма, которому удалось некогда принести своим создателям 2 млрд рублей только благодаря показам в России, смогла за дебютный уикенд получить 427 млн рублей. К этой сумме можно также прибавить 136 млн рублей, которые принесли ленте предварительные показы.

Игровая версия мультфильма из классической обоймы студии Disney «Аладдин» от считающегося в России «народным» режиссера Гая Ричи, сделавшего себе имя на таких криминальных фильмах как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» с Уиллом Смитом в роли волшебного Джинна вопреки прогнозам смогла не спуститься ниже второго места в таблице лидеров проката и на второй неделе собрал еще 200 млн рублей.

А вот сиквелу американского перезапуска японской франшизы «Годзилла 2: Король монстров» не удалось оправдать возложенные на него ожидания — фильм стартовал всего лишь с третьего места в десятке лидеров отечественного проката. Результат фильма Майкла Доэрти со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, Кайлом Чандлером из «Волка с Уолл-стрит», Верой Фармиг, снявшейся в «Мальчике в полосатой пижаме» и исполнителем одной из ролей в фильме «Начало» Кеном Ватанабэ показал результат почти в два раза хуже ожидаемого и за дебютный уикенд получил лишь 148,5 млн рублей.

С огромным отрывом от первой тройки, который превышает 100 млн рублей, на четвертой строчке оказался игровой фильм из вселенной японской франшизы о милых боевых монстрах «Покемон. Детектив Пикачу». В России, где традиционно зрители склонны скпетически относится к фильмам по компьютерным играм, картине удалось на третьей неделе принести создателям 21 млн рублей.

Третьи выходные бьется за зрителей и новая часть франшизы об уставшем от окружающего мира наемном убийце «Джон Уик 3» от Чада Стахелски с Киану Ривзом в главной роли. Его результат оказался несколько хуже прогнозировавшихся 25 млн рублей и составил 19,9 млн рублей.

Редкий жанровый гибрид — супергеройский хоррор «Гори, гори ясно» режиссера Дэвида Яровецки о представляющем опасность ребенке, обладающем сверхъестественными способностями, который спродюсировал режиссер обеих частей «Стражей галактики» Джеймс Ганн перед тем, как приняться за работу над следующей частью франшизы для Marvel и сиквелом «Отряда самоубийц» для DC, на второй неделе проката собрал 11 млн рублей.

Не собирается без боя вылетать из десятки лидеров комедия с Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй «Отпетые мошенницы» от режиссера Криса Эддисона. Ремейк комедии 1988 года со Стивом Мартином и Майклом Кейном добавил к своим сборам еще 6 млн рублей.

Фильм Джо Берлингера о серийном убийце Теде Банди «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном, Лили Коллинз и Джоном Малковичем смог собрать 4,5 млн рублей в прокате, несмотря на то, что его сюжет построен вокруг событий, с которыми не знаком российский зритель.

Блокбастер Marvel Studios «Мстители 4: Финал», объединивший голливудских и мировых звезд первого калибра, завершает сагу о команде супергероев, которая началась в 2012 году, а также постепенно выбывает из итоговых еженедельных списков самых окупаемых фильмов — на этой неделе его результат в России уже упал до 3,9 млн рублей.

Замкнул десятку лидеров фильм Лу Жене «Куриоса» о любви между поэтом и писательницей, у которой есть состоятельный муж. При написании сценария использовались дневники и письма парижан конца 19 века.