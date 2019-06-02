Годзилла против всех: что смотрят в США

Несмотря на то, что создатели сиквела ко второму американскому перезапуску японской франшизы «Годзилла 2: Король монстров» приготовили зрителям встречу с двумя другими легендарными чудовищами из классической вселенной Годзиллы (монструозный ансамбль включает в себя Кинга Гидору и Мотру), фильму режиссера Майкла Доэрти со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун не удалось оправдать ожиданий аналитиков. В дебютные выходные картина смогла принести только $49 млн.

А вот уже побывавшая на вершине списка лидеров проката игровая версия классического мультфильма студии Disney «Аладдин» смогла на второй неделе почти точно совпасть с прогнозами. Совместные усилия съемочной команды, куда вошли американский актер Уилл Смит и британский режиссер Гай Ричи, известный по таким фильмам как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», получил $42 млн, потеряв половину кассы.

Недалеко от ожиданий специалистов ушел и байопик о популярном британском певце и композиторе Элтоне Джоне «Рокетмен» от режиссера «оскароносного» фильма «Богемская рапсодия» о другом британском музыканте — Фредди Меркьюри. Столкнувшийся с трудностями в российском прокате из-за своего содержания и опасений прокатчика в связи с действующим законодательством фильм смог собрать в США $25 млн за первые выходные.

Почти на $3 млн превзошел возлагаемые на него ожидания фильм Тейта Тейлора «Ма», который привлек внимание кинокритиков как один из редких психологических триллеров, в котором главную роль исполнять темнокожая актриса. Героиня, которую играет Октваия Спенсер, сближается с группой подростков, будучи одиноким человеком. Она дает им разрешение провести вечеринку в подвале своего дома, однако познакомившись поближе дети начинают с опаской относится к своей знакомой. Постепенно по некоторым деталям ее поведения они понимают, что женщина задумала что-то чудовищное. Первый уикенд в американских кинотеатрах принес фильму $18,2 млн.

Третью неделю отказывается покидать первую пятерку самых окупаемых фильмов недели новая часть франшизы Чада Стахелски «Джон Уик 3» с Киану Ривзом в главной роли. Третий фильм о похождениях наемного убийцы, который так полюбился зрителям по всему миру, что авторы задумались о том, чтобы снять четыре части вместо предполагавшихся трех, смог пополнить свою общую сумму заработанного на $11 млн.

На шестой неделе проката шестое место удерживает главное таранное орудие Marvel Studios этого года – нашпигованный под завязку голливудскими (и не только) звездами фильм «Мстители: Финал», который поставил точку в истории команды супергероев, которая началась в 2012 году, когда вышла первая часть франшизы. После громких рекордов и пугающих цифр сборов кинематографический броненосец постепенно спускается вниз в таблице лидеров с $7 млн.

Половину прибыли прошлой недели потеряет и первый игровой фильм о вымышленных японских боевых зверьках «Покемон: Детектив Пикачу». На четвертой неделе его сборы достигнут лишь $6 млн.

Следом за такими хитами проката уютно расположился легкомысленный режиссерский дебют Оливии Уайлд с феминистским подтекстом «Образование», который получил $3,3 млн за выходные.

Удерживает свое место в десятке лидеров и супергеройский хоррор «Гори, гори ясно» от режиссера «Стражей галактики» Джеймса Ганна, хотя и собрал он всего $2,3 млн.

На последнем месте в топ-10 оказался фильм «Отпетые мошенницы», женский римейк французской комедии 1988 года. Картине с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон удалось принести своим авторам еще $1,3 млн.