Огромные деньги? Друг Началовой раскрыл размер ее наследства

Участник музыкальной программы «Фабрика звезд» телеведущий Егор Иващенко рассказал, во сколько оценивается наследство певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте этого года. По его словам, квартира артистки стоит 100 млн рублей.

«Квартира Юли стоит около 100 миллионов. Они [родители — прим. «Газета.Ru»] бы продали ее и отдали Фролову [Александр Фролов, возлюбленный певицы — прим. «Газета. Ru»] долг. И у дочки Юли был бы свой угол. На оставшиеся деньги легко можно купить несколько квартир. Просто надо поступать по совести»,

— приводит его слова сайт kp.ru.

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Известно, что апартаменты площадью 167 квадратных метров достались артистке от ее первого мужа Евгения Алдонина накануне свадьбы. Футболист рассказывал, что супруги заранее договорились купить недвижимость для их дочери, 12-летней Веры, однако спустя семь лет брака Юлия ушла к Александру Фролову, которому отдала в собственность половину квартиры.

«Несмотря на развод, у Юли были хорошие отношения с Евгением Алдониным, — подчеркнул Иващенко. — Евгений прекрасно относился к Юле и к их общей дочери. О том свидетельствует и его щедрый подарок — роскошная квартира в центре Москвы. После развода Алдонин квартиру у Юли не забрал, не стал ее делить, как мог, возможно, сделать другой мужчина. Алдонин — абсолютный джентльмен».

Кроме того, телеведущий подчеркнул, что Алдонин не забирал дочь Веру от бабушки и дедушки. По его словам, решение о переезде было принято с полного согласия девочки.

«Близость ребенка хотя бы к одному из родителей очень важна, — поделился он. — А бабушки и дедушки — это хорошо, они могут забирать Веру на выходные. Сейчас важно, чтобы рядом с девочкой был отец. <...> Евгений не тот, человек, чтобы выкрадывать ребенка и устраивать разборки, как это происходит в семье Жанны Фриске».

Шоумен также рассказал, что Началова занимала под залог собственной квартиры у второго мужа, хоккеиста Александра Фролова более 20 млн руб., которые он теперь требует с родителей певицы.

«Это не очень мужской поступок, когда человек заявляет сначала одно, потом другое, потом третье. То говорит, что прощает долг, то грозит родителям Юли судом. Если и был между ним и Юлией конфликт, то зачем после ее смерти выносить его в СМИ?» — задался вопросом Иващенко.

По мнению телеведущего, финансовый вопрос можно было бы решить мирно и лично с родителями Началовой.

«Подождал хотя бы пока время прошло, а потом без камер встретился бы с родителями Юли, объяснил: «Ребята, я одолжил Юле деньги, а сейчас у меня непростой период и мне нужны эти средства!» И все бы пошли ему навстречу», — посетовал он.

Комментируя информацию о массовом паломничестве на могилу исполнительницы, Иващенко предположил, что причиной тому стала недооцененность Началовой при жизни. Так, согласно СМИ, группы людей стекаются на кладбище, чтобы зарядить воду и кремы.

«Юлю не оценили при жизни, хотя она была талантливейшим человеком, — отметил он. — Возможно, люди чувствуют свою вину, что не скачивали ее альбомы, не смотрели ее клипы».

О судебных тяжбах Началовой и Фроловым по поводу квартиры стало известно после смерти певицы 16 марта. По информации СМИ, вокалистка якобы продала половину недвижимости бывшему гражданскому мужу за 20 млн рублей из-за того, что ей нужны были деньги на музыкальный тур и запись альбома.

Спустя пять лет отношений спортсмен предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег. Тогда Началова заявила, что не получала их, в результате чего последний подал заявление в суд. Кроме того, ситуация осложнялась и наличием в деле третьей стороны. В 2018 году нижегородская компания подала иск в суд уже на обоих владельцев квартиры — Началову и Фролова, предъявив свои права на квартиру. При этом Фролов не раз заявлял, что поможет Алдонину разобраться во всей ситуации и проследит, чтобы права Веры были полностью соблюдены.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнениями после операции на ноге.