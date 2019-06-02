Не сберегли? Раскрыта тайна жуткой смерти звезды «Возвращения Мухтара»

Актриса Наталья Юнникова, известная по роли Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара», могла скончаться из-за патологии сердечного ритма, передает Рамблер. Официального подтверждения или опровержения этой версии пока нет.

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Юнникова скончалась осенью 2017 года. По информации СМИ, 37-летняя артистка потеряла сознание, упала и ударилась головой в собственной квартире. Вместе с ней в доме находилась ее мать, которая обнаружила дочь без сознания и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены ввести Юнникову в искусственную кому, но спасти ее не удалось. После нескольких суток в реанимации актриса умерла. Согласно официальному заключению врачей, причиной смерти стал инсульт.

Кроме того, по данным СМИ, осенью 2016 года у актрисы было диагностировано патологическое нарушение сердечного ритма. В частности, отмечалось, что Юнникова запустила заболевание и не последовала рекомендациям врачей пройти полное обследование сердечно-сосудистой системы.

После трагического инцидента у Юнниковой остался маленький ребенок. Мальчик переехал к отцу — бывшему мужу артистки Антону Федотову. В интервью НТВ режиссер рассказывал, что старается отвлекать сына от стресса и не акцентирует его внимание на случившемся с мамой.

Известно, что в последние годы жизни Юнникова столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, поскольку растила сына одна. По словам режиссера Валерия Ускова, незадолго до смерти актриса просила его о новой роли.

«Я очень сожалею. Мы дружили, в Израиле часто встречались. Она мне недавно звонила, просила роль. Я постоянно обещал ее снять, но как-то не получалось. Обидно. Красивая актриса, талант которой до конца не раскрылся. Когда она пришла ко мне на съемочную площадку «Ермоловых», с колес ее взял — идеально вписалась. Еще бы с ней поработал», — рассказывал Усков в комментарии «Московскому комсомольцу».

В одном из своих последних интервью Юнникова призналась, что тяжело переживала развод с бывшем мужем Антоном Федотовым. По словам актрисы, режиссер, с которым они прожили в браке десять лет, был зависим от азартных игр, из-за чего ей пришлось разорвать отношения.

Широкую известность Юнникова обрела после роли следовательницы Василисы Михайловой в популярном сериале «Возвращение Мухтара» (2007-2014). После нескольких лет съемок в шоу актриса пыталась найти новые роли, ходила на кастинги, однако считала себя заложницей одного образа.

«Я снималась 5 лет, 500 серий. Теперь хочу забыть о сериале. Из-за этой роли меня больше никуда не берут. Я не считаю следователя Василису Михайлову своим достижением, уверена: главной роли в своей жизни я еще не сыграла. Очень хочу сняться в драме, я не боюсь быть на экране страшной»,

— рассказывала Юнникова в интервью «Собеседнику». При этом артистка подчеркивала, что снималась в «Мухтаре» только из-за того, что сериал нравился ее сыну.

Режиссер сериала «Возвращение Мухтара» Владимир Златоусовский отмечал, что Юнникова была очень одиноким человеком. По его словам, после ухода с проекта артистка не могла найти новую работу.

«Она характерная актриса, могла бы играть классику. А после «Мухтара» несколько лет работала продавщицей в ЦУМе. Не захотела идти в гримерши или костюмеры, хотя ее легко бы туда устроили, потому что после такой яркой роли считала унизительным так снижать планку в родном цеху», — говорил Златоусовский.

Наталья Юнникова родилась 25 февраля 1980 года в Липецке. В 2001 году она окончила Высший театральный институт им. Щепкина, после чего на протяжении нескольких лет работала в Израиле телеведущей. За свою карьеру актриса снялась в сериалах «Возвращение Мухтара», «Огни большого города», «Ермоловы», «Татьянин день», «Кухня» и других, а также сыграла в фильме 2013 года «Райский уголок».