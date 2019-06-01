Судьба дочери Началовой решена: Алдонин принял решение

Второй муж певицы Юлии Началовой — экс-капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин — рассказал, что их общая со скончавшейся артисткой дочь теперь живет вместе с ним.

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«Да, я ее забрал в свою новую семью», — приводит слова 39-летнего спортсмена «Советский спорт».

Кроме того, он признался, что был шокирован смертью бывшей супруги, ушедшей из жизни 16 марта этого года в возрасте 38 лет.

«Когда узнал о случившемся, был шокирован. Вы правильно сказали, это настоящая трагедия. Сейчас самое главное для меня — душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», — отметил Алдонин.

Около месяца назад свое первое интервью после ухода знаменитой матери дала и сама ее дочь. Спустя 40 дней после трагедии 12-летняя девочка пришла в студию программы «Привет, Андрей!» вместе с дедушкой Виктором Началовым. Он, в частности, заявил, что дочь популярной артистки уже почти оправилась от психологической травмы после потери матери. Также он поведал, что на тот момент ребенок жил вместе с ним, находясь на постоянной связи с родным отцом. Согласно Началову, его внучке задают очень много уроков, что помогает отвлечься от ненужных мыслей.

«Конечно, она переживает, но держится. Школа ее сильно отвлекает. Мы все стали родными людьми. Она у нас молодец. Мы связываем с ней большие надежды», — сказал отец Юлии.

В ходе шоу также стало известно, что девочка занимается игрой на фортепиано. В беседе с Малаховым дочь Началовой, в свою очередь, призналась, что получает большое удовольствие от любимого занятия.

«Я была на конкурсе Чайковского, а сейчас в школе у нас будет День музыки. Игра на фортепиано очень дополняет меня. Это часть меня. Я как-то стою перед выступлением. У меня уже нет волнения», — поделилась она.

По словам Виктора Началова, его внучка обладает большим количеством талантов, которые необходимо развивать.

«Вера как-то очень аккуратно раскрывается. Вот Юля — она с таким удовольствием, годиков с двух ей все было интересно и делала все, как надо. А с Верой мы не так часто занимаемся. Данные у Веры не хуже, чем у Юли — было бы желание. Бывало, я говорю: «Верочка, давай заниматься!», а она отвечала: «Давай сначала поиграем!» — указал композитор.

В то же время когда саму Веру спросили о будущей профессии, она сказала, что хочет пойти по стопам мамы.

«Я не могу сказать, что точно не стану певицей. Я еще в детстве, лет в 9 говорила, что хочу стать мамой, но с уклоном на актрису. И сейчас думаю примерно так», — заявила девочка.

В финале передачи она также села за фортепиано и сыграла лирическую композицию, пока на большом экране отображалась трогательная фотография дочери со знаменитой матерью.

Напомним, что кончина Юлии Началовой была скоропостижной — первая информация о госпитализации артистки разошлась по сети еще 11 марта (менее чем за неделю до трагедии), однако поначалу все эти сообщения выглядели банальными слухами. Во многом из-за того, что представители звезды либо вовсе опровергали инсайд журналистов, либо называли попадание Юлии в больницу плановым. Всего спустя пару дней, впрочем, поклонникам стало по-настоящему страшно за Юлию — информация о тяжелом состоянии исполнительницы подтвердилась. А уже ближе к вечеру 16 марта пришло страшное известие — несмотря на все мольбы фанатов и многих коллег Началовой, а также усилия врачей, певица скончалась в одной из московских больниц, не выходя из комы. Причиной смерти, согласно СМИ, стали заражение крови и сердечная недостаточность.

21 марта на Троекуровском кладбище Москвы состоялись похороны Юлии. Проститься в исполнительницей — помимо фанатов — пришли и многие ее коллеги по отечественному шоу-бизнесу: солист «Иванушек International» Кирилл Андреев, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, певцы Влад Топалов, Ирина Салтыкова, Анастасия Стоцкая, Зара, Катя Лель, Филипп Киркоров, актер Александр Михайлов, пародист Александр Песков, продюсер Бари Алибасов и многие другие.