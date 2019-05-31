Билла оставили Монике: Хиллари и Челси подались в кино

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее дочь Челси решили основать продюсерскую компанию, которая займется производством кинематографических и телевизионных проектов, передает Bloomberg.

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По данным издания, экс-госсекретарь и ее дочь вели переговоры с киностудиями по вопросу финансирования целого ряда проектов. Отмечается, что для Клинтон, которая в настоящее время пребывает вне политики, кино и телевидение станут отличной возможность оказать влияние на состояние американского общества и культуры. Так, по словам собеседников агентства, замысел компании заключается в том, чтобы продукт пользовался не только коммерческим успехом.

«Они планируют сосредоточиться на проектах, сделанных женщинами о женщинах», — пояснил источник.

Клинтон уже заключила контракт на продюсирование сериала «Женский час» («The Woman's Hour»), основанного на одноименной книге об активистках, боровшихся за права женщин. Сопродюсером Клинтон станет известный голливудский режиссер Стивен Спилберг.

Издание отмечает, что 71-летняя Клинтон следует по стопам бывшего президента США Барака Обамы. Известно, что политик вместе с женой Мишель в мае заключили со стриминговым сервисом Netflix многолетний контракт, предусматривающий участие в съемках фильмов, сериалов и передач. «Эти проекты будут доступны в 125 млн домов, являющихся подписчиками Netflix в 190 странах», — сообщала компания.

В то время как некоторые актеры, в числе которых и 40-й президент США Рональд Рейган, использовали свою известность, чтобы начать успешную карьеру в политике, члены правительства редко шли обратным путем. Однако, по данным издания, Клинтон пользуется большой поддержкой представителей Голливуда, включая Спилберга, продюсера и генерального директора студии DreamWorks Джеффри Катценберга и режиссера Джея Джея Абрамса.

По оценке Bloomberg, Клинтон, несмотря на слухи, окончательно ушла из большой политики и не намерена повторно баллотироваться на пост президента США. По итогам состоявшихся 8 ноября 2016 года президентских выборов победу одержал республиканец Дональд Трамп, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, в то время как Клинтон — 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей экс-госсекретарь опередила соперника в соотношении 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не повлияло на результат.

В мае прошлого года Барак Обама и его жена Мишель заключили многолетний договор со стриминговым гигантом Netflix.

«Барак Обама и Мишель Обама подписали многолетний контракт на создание фильмов и сериалов для Netflix. В их числе могут оказаться документальные ленты и сериалы, а также спецпроекты», — говорилось в сообщении компании.

Сам 44-й президент Соединенных Штатов подчеркнул, что решил начать сотрудничество с сервисом, чтобы «продвигать идеи общего сочувствия и понимания между народами».

«Одной из простых человеческих радостей времен моей работы в качестве государственного служащего являлось общение с абсолютно разными, но очень увлекательными людьми из всех слоев общества с целью дальнейшего донесения их опыта до широкой аудитории, — заявил Обама. — Именно поэтому мы с Мишель очень рады начать сотрудничество с Netflix: мы надеемся развивать и заботиться о талантливых и вдохновляющих историях, способных продвигать идеи общего сочувствия и понимания между народами на всей планете».

Бывшая первая леди, в свою очередь, выразила мнение, что их новая работа — отличное подспорье для ретрансляции действительно важных историй.

«Мы с Бараком всегда верили в силу слова — по нашему мнению, она способна вдохновлять людей, заставлять человечество думать иначе об окружающем мире и открывать наши мысли и сердца другим. Netflix является отличным помощником для всех этих историй, которыми мы хотим поделиться — и мы с нетерпением ждем начала этого захватывающего партнерства», — сказала Мишель.

Муж Хиллари Клинтон, 42-й президент США, Билл Клинтон также не отстает. В июне 2018 года в свет вышла книга Клинтона, написанная в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном. Политический триллер под названием «Президент пропал» («The President Is Missing») моментально стал бестселлером.