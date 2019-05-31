Зависть и ревность? Почему Кузьмин бросил Пугачеву

Народная артистка СССР Алла Пугачева поздравила с 64-летием своего бывшего возлюбленного рок-музыканта и композитора Владимира Кузьмина. Примадонна опубликовала пост в инстаграме с фотографией певцв и короткой подписью: «С днем рождения! Кузьмин».

В связи с этим в СМИ вспомнили одно из интервью артиста, в котором он признался, почему ушел от главной певицы страны. В начале 80-х советская пресса писала о том, что на эстраде есть только две звезды — Пугачева и Кузьмин. По слухам, заинтригованная этими публикациями певица захотела узнать музыканта поближе. Послушать композиции рок-группы Кузьмина «Динамик» ей дал звукорежиссер Александр Кальянов. После чего звезда побывала на концерте группы, где она смогла оценить его талант и мужскую харизму. По словам Пугачевой, едва прозвучала первая песня, зал встал и начал подпевать ему, это продлилось в течение всего выступления. После этого концерта начались их отношения.

Сам музыкант позже признался, что период их страсти оказался недолгими и через год их отношения закончились. Однако он отметил, что очень благодарен Алле Борисовне за то, что она помогла ему стать популярным.

«У нас был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы. Но мне не хотелось быть в тени Пугачевой.

Тем более я — рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика. Я понял, что как музыкант деградирую. Я — птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила?» — приводит слова Кузьмина «СтарХит».

Стоит отметить, что у этих отношений была и обратная сторона, новый статус «любимчика Пугачевой» нередко доставлял артисту неприятные эмоции. Кузьмин вспоминал, как на концерты «Динамика» приходили толпы фанатов Аллы Борисовны. Часто он был вынужден объявлять со сцены: «Сегодня не будет песен «Две звезды», «Моя любовь». В подъезде его постоянно караулили толпы фанаток, а дома не умолкал телефон.

Со своей первой супругой Татьяной Артемьевой Кузьмин прожил 13 лет, она же являлась автором слов самых популярных хитов, которые исполнял артист. За время отношений у супругов родилось трое детей. Двое из них преждевременно и трагически ушли из жизни. Дочь Елизавета была зарезана любовником, а сын Степан разбился, упав с 18-го этажа, пытаясь спастись от пожара и угарного газа. В живых осталась только младшая дочь София, которая поддерживает с отцом добрые отношения.

Первая жена признавалась, что развелась с артистом из-за постоянных измен. Она упрекала музыканта в том, что он много ей лгал, а также утверждала, что их брак разрушила Алла Пугачева. Так, в передаче «ДНК» на НТВ она заявила, что у Пугачевой было три беременности от Кузьмина.

«Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество», — сказала Артемьева.

В начале девяностых Кузьмин женился на фотомодели Келли Керзон. Их знакомство произошло в Америке, но девушка приехала к нему в Россию. В тем времена перед незарегистрированной парой возникало много хлопот при попытке встретиться на нейтральной территории. Влюбленные решили узаконить свои отношения после того, как их в очередной раз не пустили в гостиницу.

«Давай поженимся, и все упростится. Будем жить и там, и здесь», — предложила фотомодель. Из России молодожены переехали в Америку, но их брак в скором времени распался.

Вернувшись на родину после развода с американкой, Кузьмин встретил новую любовь — актрису Веру Сотникову. Музыкант с ней прожил семь лет в гражданском браке.

«Буквально через два дня он уже жил в моей квартире, — вспоминала Сотникова. — Как только я с ним познакомилась, я поняла, что на мне ответственность за этого гения. Я стала делать все, что было в моих силах. Я стала ему женой, сестрой, режиссером его клипов, администратором, гримером, костюмером. Всем», — вспоминала женщина.

Эти отношения также были разрушены частыми гастролями и разгульным образом жизни рок-звезды. Сотникова не стала терпеть постоянные измены и приняла решение уйти.