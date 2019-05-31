В «Чернобыле» виноват Трамп? Новый демарш Стивена Кинга

Американский писатель Стивен Кинг поделился с читателями своего твиттера впечатлениями от просмотра мини-сериала «Чернобыль» производства телеканала HBO и заявил, что не может не думать при просмотре о президенте США Дональде Трампе, активным противником которого он является.

«Невозможно смотреть «Чернобыль» HBO не думая о Дональде Трампе; как и те, кто были в ответе за обреченный российский реактор, он человек среднего интеллекта, несущий ответственность за огромную силу, — экономическую, глобальную, — которую он не понимает», — написал Кинг.

Автор и создатель сериала Крэйг Мазин прокомментировал сообщение Кинга, поблагодарив его за интерес к проекту и косвенно подтвердил догадку писателя, что сериал подразумевает и события современного политического мира.

«Во-первых, мне очень приятно, что вы смотрите. Во-вторых, мне очень приятно, что вы смотрите так внимательно. Не то, чтобы были какие-либо сомнения», — написал он.

Продюсер Холли Соренсен, которая также читает Кинга, воспользовалась случаем, чтобы спросить у Мазина о том, что как он относится к сторонникам Трампа, считающим сериал «приговором для Демократов».

«Их вера в Трампа всегда будет вознаграждаться. Это их момент блистать», — ответил создатель «Чернобыля».

Среди политических деятелей, о сериале уже высказался последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев. В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» он признался, что пока не успел ознакомиться с проектом, но рассчитывает сделать это в ближайшее время.

«Нет, не видел. Обязательно постараюсь посмотреть», — сказал Горбачев.

За недолгое время в эфире (первая серия «Чернобыля» вышла 6 мая), сериал уже успел обойти куда более масштабных конкурентов и стать первым в рейтинге«250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном крупнейшей сетевой базы данных о кинематографе iMDB, обойдя «Игру престолов», «Планету Земля», «Брат­ьев по оружию», а также «Во все тяжкие».

Телесериал также прокомментировали E1.ru жители Екатеринбурга, которые среди 800 тысяч других людей участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Я никогда не считал ни себя, ни друзей, с которыми мы работали на месте аварии, героями. Если бы мы были там вдвоем, или если бы там была только наша рота… Но в ликвидации участвовали порядка 800 тысяч человек! Какие же мы герои? Мы были военнообязанные, выполняли спецзадание. Это была наша война. Но после того, как я посмотрел сериал, я задумался о том, что каждый из нас сделал вклад в великое дело. У меня даже самооценка повысилась», — поделился своими впечатлениями инженер Олег Соломеин.

Соломеин участвовал в зачистке зоны отчуждения в Припяти. Он оценил кадры снятых в Латвии сцен, действие которых разворачивается в тех местах.

«Когда я смотрел сериал, меня поразила реалистичность картинки, насколько точно все воссоздано — до мельчайших деталей. Я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю пустые дома в Припяти. Окна открыты, а когда дует ветер, в квартирах падают вещи и поднимается гул… Мы каждый раз вздрагивали», — сказал он.

Он также прокомментировал эпизод, в котором пилот-ликвидатор подлетает слишком близко к реактору, в который сбрасывалась смесь из песка и бора, в результате чего погибает.

«Одним из первых, кто работал на месте аварии, был наш вертолетчик Гера Казаков. То есть, по сути, именно его мы и видим в сериале. К счастью, он остался жив. Всего в ликвидации участвовали 12–14 наших пилотов. Все они занимались тушением лесов, поэтому знали, как сбрасывать смесь. Интересно, что в нее также был добавлен сахар, в сериале об этом не говорится», — рассказал Соломеин.

Бывший ликвидатор также признался, что во время просмотра «поймал себя на мысли» о том, что положительно оценивает съемку сериала за границей.

«У нас бы не получилось так откровенно показать действия властей. Боюсь, что это был бы еще один местечковый сериал с актерами, которых мы привыкли видеть в образе полицейских или бандитов. Здесь же актеры — незамыленные. Они играют так, что им веришь», — отметил Соломеин.

Он выразил желание, чтобы фильм посмотрели во всем фильме и надежду на то, что ему поверят.