На Алсу написали заявление в МВД после победы дочки в «Голосе». LIVE

Отмечается, что за несколько лет до триумфального выступления на взрослом «Голосе» Рушана пробовала себя и в детской версии проекта. В оной юная певица, впрочем, успеха не добилась, не сумев преодолеть отборочный раунд.
В СМИ пишут, что подавший заявление мужчина является двоюродным братом Рушаны Валиевой (фамилии действительно отличаются — это не ошибка), которая стала, пожалуй, самой яркой участницей седьмого сезона взрослого «Голоса», завершившегося в январе этого года.
На Первом канале, в свою очередь, подчеркнули, что спецвыпуск шоу, прошедший на прошлой неделе (о нем мы подробно напомним чуть позже), «поставил точку в шестом сезоне проекта».
«Спецвыпуск 24 мая поставил точку в 6-м сезоне проекта «Голос.Дети» — и на этом мы считаем инцидент исчерпанным. Единственная задача канала — не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем», — отметил вещатель.
«Позиция доверителя принципиальна», — добавил адвокат.
По словам адвоката, обращение соответствует статье 184 УК «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».
Согласно РИА «Новости», заявление в полицию подал некий Ильгиз Валеев, подчеркнувший, что не согласен с результатами голосования в финале детского «Голоса», который был показан в эфире Первого канала в конце апреля.
Обращение мужчины, который представился родственником участницы популярного шоу, произошло на фоне (казалось, уже утихающего) скандала с накруткой голосов в финале шестого сезона детской версии передачи. Ее победительницей — по итогам голосования — стала, напомним, Микелла Абрамова, дочь Алсу.
Брат участницы проекта «Голос» подал заявление в МВД с требованием возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа. «Газета.Ru» следит за развитием событий.