На Алсу написали заявление в МВД после победы дочки в «Голосе». LIVE

На Первом канале, в свою очередь, подчеркнули, что спецвыпуск шоу, прошедший на прошлой неделе (о нем мы подробно напомним чуть позже), «поставил точку в шестом сезоне проекта».

«Спецвыпуск 24 мая поставил точку в 6-м сезоне проекта «Голос.Дети» — и на этом мы считаем инцидент исчерпанным. Единственная задача канала — не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем», — отметил вещатель.