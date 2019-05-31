«Не позволю!» Волочковой указали на дверь

Администрация Анапы опубликовала на своем сайте сообщение о решении мэра города Юрия Полякова отказаться от выступления Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона, которое должно было быть организовано на государственные средства.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на Открытие курортного сезона, то мы не будем возражать.

Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», — сказал Поляков.

Электронный аукцион на контракт с Волочковой был объявлен 27 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на базу единой информационной системы в сфере закупок. Начальная стоимость контракта составляла 639 тыс. рублей, закупка проводилась у единственного поставщика. Отмечается, что в качестве заказчика было указано муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской театр» Анапы.

Это уже не первый случай за месяц, когда Волочкову решают убрать из списка заявленных ранее артистов на различных мероприятиях. Несмотря на присутствие балерины в студии программы Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященного поездке певца Сергея Лазарева на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» в качестве представителя от России, редакторы программы вырезали ее из финальной версии выпуска.

В съемках также участвовали бывшая участница Лена Катина (экс-«Тату») и бывший коллега Лазарева по группе Smash!! Влад Топалов. В конце передачи Волочкова появилась из гигантского праздничного торта.

Присутствовавшие в студии зрители назвали выход Волочковой ярким и встретили его аплодисментами.

Лазареву даже посоветовали взять артистку с собой на конкурс, «как в свое время Билан — Плющенко», а наставник российского участника «Евровидения» Филипп Киркоров подарил ей букет роз.

Удивление зрителей, присутствовавших на съемках, вызвало полное отсутствие запомнившегося финала с Волочковой в телеэфире. Как сообщалось, руководство телеканала приняло решение вырезать балерину из окончательной монтажной версии программы, чтобы она не затмевала собой все предшествовавшее.

Незадолго до этого другой выпуск программы Малахова «Привет, Андрей!» с участием Волочковой также вызвал громкие обсуждения среди телезрителей. В апреле она встретилась в студии шоу со своей бывшей подругой, журналисткой Ксенией Собчак.

Причиной для встречи двух звезд стало интервью, которое Собчак взяла у Волочковой. Балерину не устроила финальная версия выпуска «Осторожно, Собчак!» с ее участием, так как она сочла неуважительным отношение ведущей к себе и своему дому.

«Я, Анастасия Волочкова, балерина, обращаюсь к вам, Ксения Собчак. Вы в очередной раз попытались опозорить и оболгать меня в интернете. Вы думали я все стерплю, промолчу и спрячусь? Нет, нет и еще раз нет. Я вызываю вас на дуэль. И моим оружием будет правда. И, конечно, мой шпагат. Я хочу, чтобы этот поединок увидела вся Россия», — написала она в инстаграме.

Собчак не замедлила с ответом и заявила о готовности выяснить отношения публично в программе Малахова.

«Госпожа Волочкова, я рада, что вы набрались смелости и решили выяснить наши отношения. Да, мои ценности не совпадают с вашими. И да, я не люблю пошлости. В отличие от вас, Анастасия Юрьевна я ни перед кем не встану на колени. Ну, и не сяду на шпагат тоже. Я принимаю ваш вызов. Наш поединок покажет, на чьей стороне правда», — сказала она.

В ходе самой программы Волочкова обвинила свою оппонентку в том, что она установила камеры в бане не уведомив хозяйку. Собчак заявила, что перед съемками ознакомила гостью своего шоу с подробным сценарием, где было указано, что в бане пройдет часть интервью.

В конце программы Малахов попросил бывших подруг забыть о своих обидах. Волочкова и Собчак обнялись, после чего балерина исполнила танцевальный номер.