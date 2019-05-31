Победит, как на «Голосе»? Дочка Алсу спела на конкурсе в Крыму

Участники шестого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим вновь спели дуэтом. Юные артисты выступили на XXII конкурсе «Детская новая волна», который в этом году прошел на базе лагеря «Артек» в Крыму, передает «Московский комсомолец».

Согласно пресс-службе мероприятия, Микелла и Ержан в финале шоу исполнили дуэтом песню «Это любовь». Отмечается также, что выступить на «Новой волне» начинающих звезд пригласил продюсер Игорь Крутой, который, собственно, и написал представленную ими на конкурсе композицию.

Напомним, что Микелла Абрамова, дочь заслуженной артистки России Алсу, стала победительницей шестого сезона детского «Голоса» (по результатам голосования в финале передачи, которая вышла в эфир еще в конце апреля). В решающем раунде конкурса она набрала 56,5% голосов, значительно опередив своих соперников (все того же Ержана и Валерия Кузакова). Многие зрители, впрочем, сочли триумф девочки «накрученным» и стали массово выказывать возмущение в сети, на фоне чего Первым каналом была организована проверка результатов шоу. Тогда же на телеканале сообщили, что во время голосования действительно были отмечены некие «аномалии», которые могли стать причиной сбоя в системе голосования.

Всего спустя пару недель компания Group-IB, занимающаяся проверкой легитимности результатов и хода зрительского голосования в финале «Голоса», опубликовала первые итоги расследования. В отчете было сказано, что проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — Микеллы.

Представители Первого канала, в свою очередь, сразу же после публикации итогов расследования заявили, что аннулируют итоги сезона. Вместе с тем они объявили о грядущих съемках специального выпуска шоу.

Внеочередной эпизод шестого сезона, о формате которого организаторами почти ничего не сообщалось, был показан в прямом эфире телеканала 24 мая. Его участниками стали все финалисты конкурса (Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Ержан Максим, Нино Чеснер и Роберт Багратян) — за исключением самой Абрамовой, которая по каким-то причинам на съемки решила не приезжать (представители вещателя отмечали, что приглашали девочку на шоу).

В финале спецвыпуска — когда каждый из присутствовавших на съемках конкурсантов исполнил по одной сольной композиции — на сцену вышел гендиректор Первого канала Константин Эрнст, которому предстояло объявить нового триумфатора сезона. Одним победителем, однако, дело не ограничилось: главный приз передачи решением Первого канала достался абсолютно всем финалистам этого «Голоса», включая Абрамову. Также Эрнст пообещал, что «Голос» «был и останется честным».

«А в конце я хочу вам сказать сказать: «Голос» — будет. «Голос» был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой. Победить в «Голосе» можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне», — заключил руководитель Первого канала.

Решение Первого канала о присуждении победы сразу нескольким участникам восхитило многих представителей российского шоу-бизнеса, в том числе и телеведущего Максима Галкина. «Я невероятно как зритель растроган этим справедливым финалом», — отметил юморист в социальных сетях.

Добавим, что ранее Ержан и Микелла уже пели дуэтом. Видеозапись совместного выступления юных артистов, исполнивших песню о любви, появилась на официальном ютьюб-канале Алсу уже после апрельского финала «Голоса», но еще до публикации итогов расследования Group-IB. Ролик был опубликован без каких-либо сопутствующих сообщений, а возможность комментировать его была сразу же отключена.