Виноват Ефремов? Садальский о гибельном аутодафе Елены Майоровой

Российский актер Станислав Садальский напомнил о трагической смерти актрисы Елены Майоровой, посвятив ей пост в инстаграме. 30 мая она могла бы отпраздновать свой 61-й день рождения. Садальский выложил фотографию Майоровой и места ее захоронения на Троекуровском кладбище в Москве.

Артист напомнил, что трагическая смерть Елены Владимировны в свое время стала резонансным событием, на которое были разные точки зрения. Садальский же назвал случившееся «моральным убийством».

«Олег Ефремов — был дьявольски обаятельным режиссером. Пригласив в труппу любимую ученицу Табакова, он играл с ней, как с мышкой. То даст работу, то отнимет. И грозил пальчиком на удачно сыгранную роль. Особенно в кино, — написал артист.

— Успех на стороне, в том числе и на киноэкране, всех мхатовских актеров подвергался осмеянию. Всем внушалось, что только театр — это главное. И Лена Майорова служила ему самозабвенно. Всяческое неуважение к актерской профессии воспринималось ею как личное оскорбление».

Садальский привел в пример историю, когда актриса полезла в драку с сотрудником милиции, презрительно отозвавшемся о театре.

«Ее повезли на освидетельствование в больницу. Медсестрам тоже досталось. Тогда МХАТ наплевал на свою актрису. А Олег Табаков, несмотря на то, что она ушла от него, помчался выручать любимицу», — продолжил он.

Затем он вспомнил другой не менее драматичный случай, произошедший незадолго до смерти актрисы.

«Приближалось открытие нового театрального сезона. Работы невпроворот. Она пробовалась на главную роль в 11-серийном фильме Александра Орлова «На ножах» по Лескову. — написал Садальский. — Ленка играла Глафиру, убийцу своего мужа, играла грандиозно. За три дня до смерти ей позвонила ассистентка режиссера Бронислава, будто почувствовав, что с ней что-то не в порядке, спросила: «Может, тебе что нужно?» Лена ответила: «Да. Приезжайте, будете стоять у гроба...»

По словам Садальского, Майорова была очень прямым человеком, всегда говорящим правду в лицо.

«Как все, кто приезжает с Дальнего Востока, не влезала ни в интриги, ни в дрязги в театре. И внешность роковая, от такой взгляд не оторвать, — написал он, предположив, что именно это стало причиной лишения актрисы обычных почестей. — Ее гроб не поставили ни на сцене, ни даже в фойе. Ее положили в дальней гардеробной, где раньше оставляли грязные калоши. Олег Ефремов на похороны не явился. Говорили, что запил».

В завершении эмоционального некролога артист вспомнил слова Чехова, который, когда сердился на актеров, говорил: «Ненавижу актеров. Снял бы с себя калоши и отхлестал бы их по лицу».

«С Леной так и поступили», — заключил он.

В комментариях многочисленные подписчики поблагодарили Садальского за откровенность и его особое мнение, а также выразили скорбь по поводу столь ранней, и столь страшной смерти талантливой актрисы.

Елена Майорова скончалась 23 августа 1997 года в возрасте 39 лет, будучи на пике популярности. Обстоятельства трагической гибели артистки остаются неизвестными до сих пор. Известно, что, когда она находилась на лестничной клетке в подъезде, платье Майоровой оказалась объятым пламенем. При этом она сумела добежать до служебного входа театра имени Моссовета, который находился во дворе ее дома, однако на проходной потеряла сознание. С ожогами 85% тела артистку доставили в больницу, где она и скончалась. Через девять месяцев из жизни ушел ее муж, художник Сергей Шерстюк, который не смог победить рак.

«Говорили, что, когда она, охваченная огнем, мчалась по Тверской, столб пламени факелом летел за ней следом», — вспоминали друзья и близкие актрисы.

Елена Майорова родилась 30 мая 1958 года в Южно-Сахалинске в рабочей семье. В 1976-м она поступила в ГИТИС, на курс советского и российского актера и режиссера Олега Табакова.