Наш ответ Голливуду: сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Об этом сообщил глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов, двоюродный дядя мальчика, передает РИА «Новости»РИА «Новости».

«Мой дорогой племянник Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоевывая различные награды. В съемках фильма [он] показал все свои способности с лучшей стороны. Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки Ахмат-Хаджи Кадырова!» — написал он в инстаграме.

Согласно СМИ, «Воскресший Эртугрул» — достаточно популярный сериал в Чечне. Сюжет проекта основан на истории мусульманских тюрок-огузов, тогда как его события разворачиваются в 18-м веке. Шоу рассказывает о жизни Эртугрула-бея, отца Османа I, который был основателем Османской империи.

Сообщается, что ранее данный сериал отмечал и сам глава Чечни — по словам политика, «Воскресший Эртугрул» смотрят он и его семья. В 2018 году — во время поездки в Турцию — Кадыров также побывал на съемочной площадке шоу и пригласил его создателей, а также членов каста посетить Чечню. Визит режиссера Боздага Мехмета и актеров Дженгиза Джошкуна и Нуреттина Сенмеза в Грозный в итоге состоялся уже в минувшем апреле: гости, в частности, поучаствовали в конном походе вместе с Кадыровым и тысячей всадников, одетых в национальные костюмы.

Напомним, что Адам Кадыров, который, согласно прессе, родился в 2007 году, несколько лет назад стал косвенным участником громкого скандала, связанного с турниром по смешанным единоборствам в Грозном, в рамках которого на ринг выходили дети (среди них были и сыновья главы Чечни — Адам, Зелимхан и Ахмад).

Говоря о мероприятии, знаменитый боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко выразил мнение, что данные поединки прошли с нарушениями регламента.

«Поединки с участием детей были заявлены как показательные, но по факту зрители увидели реальные бои. По официальным правилам вида спорта, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет - еще и в рашгарде или в футболке. Кроме того, существуют определенные ограничения для возрастных групп младше 21 года. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо!

Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?», — написал Емельяненко-старший в своем аккаунте в социальной сети.

Данное высказывание спортсмена при этом возмутило некоторых сторонников турнира в Грозном. В частности, чеченский боец-легковес Хусейн Халиев отметил, что подобными речами Емельяненко создает себе «дешевый пиар».

«Федор Емельяненко! Ваше возмущение по поводу показательных выступлений на турнире по смешанным единоборствам детей в возрасте до 12 лет вызывает негодование. Бои с участием детей проходили под соответствующим присмотром как рефери, судей, так и непосредственно родителей участников турнира. Вы, человек, некогда стоявший у истоков формирования союза смешанных единоборств в России, должны были поддержать этих мальчишек в их стремлении к победе, а не создавать себе дешевый пиар», — подчеркнул он в своем инстаграме.

Депутат Госдумы России Адам Делимханов, в свою очередь, обратился к биографии именитого критика детских боев.

«Мне представляется довольно странным слышать подобные слова из уст человека, чей моральный, этический и профессиональный образ вызывает глубочайшие сомнения. Тот факт, что порядочность и совесть никак не вписываются в рамки восприятия Феди, для нас стал абсолютно очевидным тогда, когда судьи из возглавляемого им продажного ведомства нагло, гнусным образом отняли заслуженную победу у бразильского бойца Фабио Мальдонадо. Все мировое спортивное сообщество стало свидетелем того, как Федя, будучи позорно проигравшим и жестоко избитым, использовал административный ресурс и в буквальном смысле слова украл победу у своего противника.

Ознакомившись с историей жизни Феди и некоторыми подробностями его ранней биографии, я узнал, что в детстве он очень сильно боялся и всячески избегал нормальных ребят. Достойные парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям. Тяжелые психологические последствия отражаются сегодня в его поведении», — заявил Делимханов.

Окончание публичному конфликту в итоге положил сам Рамзан Кадыров, призвавший участников прекратить ссору. Тогда он также выразил мнение, что Федор, скорее всего, «уже осознал свою ошибку».

«Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Федора Емельяненко. Я обращаюсь, в первую очередь, к тем, кто под эмоциональным воздействием сделал это, говоря, что являются нашими сторонниками и друзьями. Если вы таковыми на самом деле являетесь, а я в этом не сомневаюсь, не пишите подобные вещи. А то, что уже написано, удалите. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека.

Я уверен, что Федор Владимирович осознал ошибку», – отметил глава Чеченской Республики.