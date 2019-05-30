Друзь извинился после обвинений в жульничестве. LIVE

Несмотря на сохранение своего поста, Друзь, по всей видимости не вернется на Первый канал. Радиостанция «Говорит Москва» передает, что источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что знаток извинился не перед компанией «Игра-ТВ», а только перед Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?»
«Эта организация к ТВ и «Что? Где? Когда?» никакого отношения не имеет. Это было покаяние не перед ТВ. Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернется», — заявил источник.
Также были обнародованы результаты голосования правления. За отстранение Друзя проголосовали Сергей Абрамов, Фаик Гусейнов, Константин Кноп и Владимир Сушков.
Против наказания высказались Павел Забавский, Андрей Козлов, Борис Крюк, Александр Рубин, Наталия Стеценко и Ольга Цейтлин.
Воздержались Евгений Алексеев, Александр Барбакадзе, Максим Поташев, Азизбек Юсуфов и сам Друзь.
В связи со скандалом правление поставило на голосование вопрос об отстранении Друзя с должности вице-президента МАК. По итогом голосования, Друзь был оставлен в своей должности. Любопытно, что сам магистр входит в правление МАК и участвовал в принятии решения. Известно, что он проголосовал: «Воздержался».
Отмечается, что Друзь сделал на заседании заявление, в котором попросил прощения за скандальный инцидент. «Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал магистр.
На официальном Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» опубликованы итоги заседания правления МАК ЧГК. Комиссия рассмотрела ряд текущих вопросов, а также скандал с обвинениями магистра игры Александра Друзя в подкупе редактора передачи «Кто хочет стать миллионером?»
Магистр игр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь принес извинения за свои действия на передаче «Кто хочет стать миллионером?», заявив, что его поведение нанесли вред репутации обеим программам. «Газета.Ru» следит за ситуацией в онлайн-режиме.