Друзь извинился после обвинений в жульничестве. LIVE

Несмотря на сохранение своего поста, Друзь, по всей видимости не вернется на Первый канал. Радиостанция «Говорит Москва» передает, что источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что знаток извинился не перед компанией «Игра-ТВ», а только перед Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?»

«Эта организация к ТВ и «Что? Где? Когда?» никакого отношения не имеет. Это было покаяние не перед ТВ. Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернется», — заявил источник.