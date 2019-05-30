Стыд и позор: Друзь запоздало извинился перед россиянами

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь извинился за скандал с попыткой подкупа главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера.

Слова 64-летнего рекордсмена российской версии «ЧКГ» по числу проведенных игр (почти 100) были включены в отчет с заседания правления Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал Друзь.

Согласно отчету, правлением МАК «Что? Где? Когда?» было рассмотрено заявление, с которым Бер обратился в комиссию по этике организации. Так, в ходе заседания состоялось голосование по поводу возможного снятия Друзя с должности вице-президента ассоциации, по итогам которого Александр, впрочем, сохранил данный пост: за отстранения магистра высказались лишь четверо, против — шестеро, еще пять человек (включая его самого) воздержались.

Кроме того, в организации подчеркнули, что обвинения, выдвинутые Бером в адрес Друзя, «не имеют отношения к деятельности МАК «Что? Где? Когда?». Также в отчете отмечается — «правление МАК сожалеет, что действия Бера и Друзя при подготовке и проведении телевизионной программы «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?»

Отмечается также, что в результате проведенного голосования было принято решение о ликвидации комиссии по этике МАК, которой, по словам Бера, руководил Друзь.

Выступил с публичным заявлением относительно итогов заседания правления МАК «Что? Где? Когда?» и сам Бер. В своем фейсбуке он, в частности, счел извинения Друзя неискренними, а также выразил разочарование решением организации оставить за Александром пост вице-президента ассоциации.

«Мне эти извинения кажутся неискренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя — насколько я знаю — он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал, — написал Илья. — Вероятно, именно эти извинения позволили Друзю остаться вице-президентом организации. Мне противно, что вице-президент организации, в которой я состою, — человек, пойманный на нечестной игре».

Резонансный скандал на шоу «Кто хочет стать миллионером?» произошел в минувшем феврале — тогда, напомним, все тот же Бер публично обвинил Друзя в попытке подкупа с целью наживы. По словам Ильи, Александр пытался заранее узнать вопросы викторины, предложив телевизионщику часть денежного выигрыша в случае победы. В качестве доказательства Бер опубликовал аудиозапись разговора с Друзем, в ходе которого магистр «ЧГК» как минимум не возмутился из-за слов на главреда шоу о возможном обмане.

Скандальный выпуск программы, что интересно, вышел в эфир еще в конце прошлого года, тогда как отсняли его и вовсе осенью. Друзю, боровшемуся за денежный приз вместе с коллегой по «Что? Где? Когда?» Виктором Сидневым (согласно Беру, последний был на 99,99% не в курсе ситуации), удалось дойти до финального вопроса, на который участники дали неправильный ответ — и в итоге забрали 200 тысяч рублей, так называемую «несгораемую сумму».

Отвечая на обвинения Бера, Александр, в свою очередь, сразу же подтвердил, что на предоставленной Ильей аудиозаписи действительно звучит его голос. В то же время он заверил, что главред «Кто хочет стать миллионером?» переврал произошедшее.

По словам Друзя, он был «удивлен и восхищен» наглостью Бера, но принял решение подождать, чтобы увидеть, «насколько далеко может пойти этот человек». Сиднев при этом якобы знал о готовящемся обмане.

Спустя неделю после возникновения скандала руководством Первого канала было принято решение об отстранении Бера и Друзя «от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?».