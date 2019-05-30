«Боль и слава», «Темный Феникс», «Рокетмен» и еще 9 фильмов июня

Что смотреть в кино в июне: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из фильма «Боль и слава» (2019)

Кадр из фильма «Боль и слава» (2019)

«Вольга»
Заключение саги о Людях Икс в исполнении Fox, байопик Элтона Джона, рефлексирующий Педро Алмодовар, шотландские рейверы середины 90-х, вторая работа российского завсегдатая Канн, «Люди в черном» по-английски и четвертая «История игрушек» — «Газета.Ru» выбрала главные кинопремьеры июня.
1 «Люди Икс: Темный Феникс» («Dark Phoenix»), Саймон Кинберг

С 6 июня в кино

Последний фильм о Людях Икс, сделанный 20th Century Fox до перехода под крыло Disney. В Джин Грей (Софи Тернер) просыпаются ее истинные суперспособности, в результате чего она становится угрозой для всего человечества. Эта арка уже была экранизирована в последнем фильме оригинальной трилогии Брайана Сингера, однако на этот раз все должно быть ближе к первоисточнику. Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Эван Питерс, Джессика Честейн и другие — на местах.

 2 «Рокетмен» («Rocketman»), Декстер Флетчер

С 6 июня в кино

Байопик Элтона Джона, кажущийся идейным наследником прошлогодней «Богемской рапсодии». В главной роли — звезда «Kingsman» Тэрон Эджертон, который, как выяснилось, отлично поет. Каннской публике лента пришлась по вкусу.

 3 «Рейв» («Beats»), Брайан Уэлш

8 и 12 июня на Beat Film Festival

Шотландия, 1994 год, расцвет рейв-культуры, с недавних пор объявленной вне закона. Удивительно трогательная и нежная история двух друзей, которых судьба изо всех сил разводит в разные стороны. Последняя вечеринка, после которой их пути разойдутся навсегда. О других интересных лентах в программе Beat Film Festival можно почитать в нашем материале.

4 «Боль и слава» («Dolor y gloria»), Педро Альмодовар

С 12 июня в кино

Доверху наполненная ностальгией и рефлексией по поводу собственной жизни и творчества работа Педро Альмодовара о стареющем режиссере, который ностальгирует и рефлексирует по поводу собственной жизни и творчества. Вероятно, лучшая роль Антонио Бандераса (частично подтверждено наградой в Каннах) — и совершенно невероятная Пенелопа Крус.

5 «Люди в черном: Интернэшнл» («Men in Black International»), Ф. Гэри Грей

С 12 июня в кино

Спин-офф-ребут известной франшизы про секретное агентство по контролю за гостящими на Земле инопланетянами. Вместо Уилла Смита, Томми Ли Джонса и Америки теперь Крис Хэмсворт, Тесса Томпсон и Англия.

 6 «Ма» («Ma»), Тейт Тейлор

С 13 июня в кино

Потенциально хитовый ужастик, способный встать в один ряд с последними работами Джордана Пила и Кристофера Бо Лэндона. Октавия Спенсер играет взрослую одинокую женщину, которая организует у себя в подвале площадку для подростковых тусовок. Мотивы ее туманны и зловещи.

 7 «Дылда», Кантемир Балагов

С 20 июня в кино

Вторая полнометражная работа Кантемира Балагова — и вторая же из отобранных в каннскую программу «Особый взгляд» (на этот раз к призу ФИПРЕССИ добавилась еще и награда за лучшую режиссуру). Две девушки возвращаются с фронта в разрушенный Великой Отечественной войной Ленинград и пытаются начать жить заново. В главных ролях — Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

 8 «История игрушек 4» («Toy Story 4»), Джош Кули

С 20 июня в кино

Продолжение одной из ключевых франшиз Pixar. В этой серии ковбой Вуди и его друзей спасают Вилкинса — любимца своей новой хозяйку Бонни.

 9 «Охотник на оленей» («The Deer Hunter»), Майкл Чимино

С 20 июня в кино

Бессмертная классика Майкла Чимино с участием Роберта Де Ниро, Кристофера Уокена и Мерил Стрип. Пять «Оскаров», включение в национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США. Отреставрировано в 4K к 40-летнему юбилею.

 10 «Берлин, я люблю тебя» («Berlin, I Love You»), Питер Челсом, Тиль Швайгер и другие

С 20 июня в кино

Очередной выпуск киноальманаха «Города любви» — на этот раз про столицу Германии. Из крупных звезд — Микки Рурк, Хелен Миррен, Кира Найтли, Люк Уилсон и Иван Реон.

 11 «Курск» («Kursk»), Томас Винтерберг

С 27 июня в кино

Экранизация книги Роберта Мура «Время умирать» о гибели подлодки «Курск» в исполнении соратника Ларса фон Триера Томаса Винтерберга (при продюсерском участии Люка Бессона). На экране — Колин Ферт, Маттиас Шонартс и Леа Сейду.

 12 «Принцесса Мононоке» (Mononoke-hime»), Хаяо Миядзаки

С 27 июня в кино

Самый жестокий, но вместе с тем один из самых пронзительных мультфильмов последнего из живущих ныне великих сказочников — Хаяо Миядзаки.