«Боль и слава», «Темный Феникс», «Рокетмен» и еще 9 фильмов июня

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«Люди Икс: Темный Феникс» («Dark Phoenix»), Саймон Кинберг

С 6 июня в кино

Последний фильм о Людях Икс, сделанный 20th Century Fox до перехода под крыло Disney. В Джин Грей (Софи Тернер) просыпаются ее истинные суперспособности, в результате чего она становится угрозой для всего человечества. Эта арка уже была экранизирована в последнем фильме оригинальной трилогии Брайана Сингера, однако на этот раз все должно быть ближе к первоисточнику. Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Эван Питерс, Джессика Честейн и другие — на местах.