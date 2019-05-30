«Боль и слава», «Темный Феникс», «Рокетмен» и еще 9 фильмов июня

С 6 июня в кино
Последний фильм о Людях Икс, сделанный 20th Century Fox до перехода под крыло Disney. В Джин Грей (Софи Тернер) просыпаются ее истинные суперспособности, в результате чего она становится угрозой для всего человечества. Эта арка уже была экранизирована в последнем фильме оригинальной трилогии Брайана Сингера, однако на этот раз все должно быть ближе к первоисточнику. Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Эван Питерс, Джессика Честейн и другие — на местах.
С 6 июня в кино
Байопик Элтона Джона, кажущийся идейным наследником прошлогодней «Богемской рапсодии». В главной роли — звезда «Kingsman» Тэрон Эджертон, который, как выяснилось, отлично поет. Каннской публике лента пришлась по вкусу.
8 и 12 июня на Beat Film Festival
Шотландия, 1994 год, расцвет рейв-культуры, с недавних пор объявленной вне закона. Удивительно трогательная и нежная история двух друзей, которых судьба изо всех сил разводит в разные стороны. Последняя вечеринка, после которой их пути разойдутся навсегда. О других интересных лентах в программе Beat Film Festival можно почитать в нашем материале.
С 12 июня в кино
Доверху наполненная ностальгией и рефлексией по поводу собственной жизни и творчества работа Педро Альмодовара о стареющем режиссере, который ностальгирует и рефлексирует по поводу собственной жизни и творчества. Вероятно, лучшая роль Антонио Бандераса (частично подтверждено наградой в Каннах) — и совершенно невероятная Пенелопа Крус.
С 12 июня в кино
Спин-офф-ребут известной франшизы про секретное агентство по контролю за гостящими на Земле инопланетянами. Вместо Уилла Смита, Томми Ли Джонса и Америки теперь Крис Хэмсворт, Тесса Томпсон и Англия.
С 13 июня в кино
Потенциально хитовый ужастик, способный встать в один ряд с последними работами Джордана Пила и Кристофера Бо Лэндона. Октавия Спенсер играет взрослую одинокую женщину, которая организует у себя в подвале площадку для подростковых тусовок. Мотивы ее туманны и зловещи.
С 20 июня в кино
Вторая полнометражная работа Кантемира Балагова — и вторая же из отобранных в каннскую программу «Особый взгляд» (на этот раз к призу ФИПРЕССИ добавилась еще и награда за лучшую режиссуру). Две девушки возвращаются с фронта в разрушенный Великой Отечественной войной Ленинград и пытаются начать жить заново. В главных ролях — Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
С 20 июня в кино
Продолжение одной из ключевых франшиз Pixar. В этой серии ковбой Вуди и его друзей спасают Вилкинса — любимца своей новой хозяйку Бонни.
С 20 июня в кино
Бессмертная классика Майкла Чимино с участием Роберта Де Ниро, Кристофера Уокена и Мерил Стрип. Пять «Оскаров», включение в национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США. Отреставрировано в 4K к 40-летнему юбилею.
С 20 июня в кино
Очередной выпуск киноальманаха «Города любви» — на этот раз про столицу Германии. Из крупных звезд — Микки Рурк, Хелен Миррен, Кира Найтли, Люк Уилсон и Иван Реон.
С 27 июня в кино
Экранизация книги Роберта Мура «Время умирать» о гибели подлодки «Курск» в исполнении соратника Ларса фон Триера Томаса Винтерберга (при продюсерском участии Люка Бессона). На экране — Колин Ферт, Маттиас Шонартс и Леа Сейду.
С 27 июня в кино
Самый жестокий, но вместе с тем один из самых пронзительных мультфильмов последнего из живущих ныне великих сказочников — Хаяо Миядзаки.