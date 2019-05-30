Король монстров или воров? «Годзилла» опередит «Аладдина» в США

События сиквела второго американского перезапуска японской франшизы об огромном чудовище «Годзилла 2: Король монстров» разворачиваются спустя пять лет после завершения истории, рассказанной в предыдущей части. После публикации руководством Warner Bros. Pictures трейлера к картине, ожидается, что зрители смогу увидеть в новой части таких знаменитых соперников Годзиллы, как трехголовый Кинг Гидора и гигантский мотылек Мотра. Ожидается, что фильм Майкла Доэрти со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сможет за дебютный уикенд собрать $60 млн.

Возвращение Годзиллы на большие экраны заставило потеснится игровой ремейк одного из классических мультфильмов студии Disney «Аладдин», который руководство компании доверило британскому режиссеру Гаю Ричи, известному по своим динамичным и циничным криминальным драмам «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Аналитики ожидают, что картина с Уиллом Смитом в роли волшебного Джинна потеряет около половины своих зрителей и сможет принести своим авторам только $44 млн в эти выходные.

Байопик о британском легендарном певце и композиторе Элтоне Джоне «Рокетмен» расскажет о творческом пути одного из самых популярных исполнителей со времен, когда он был еще учащимся национальной Королевской музыкальной академии, до зенита его славы. От фильма многие ждут повтора успеха картины о его земляке Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», тем более, что оба фильма принадлежат авторству одного и того же режиссера — Декстера Флетчера. Роль самого Элтона Джона досталась актеры из дилогии «Kingsman» Тэрону Эджертону. По мнению аналитиков, «Рокетмен» сможет за первые выходные проката собрать $29,5 млн.

Фильм Тейта Тейлора «Ма» от студии Blumhouse пополнил собой скромные ряды психологических триллеров с темнокожей героиней в главной роли, которую исполнила Октавия Спенсер. Ее персонаж — одинокая женщина, которая сближается с группой подростков, которым разрешает устроить вечеринку в подвале своего дома. Познакомившись с ней поближе, дети начинают замечать подозрительные детали в ее поведении и понимают, что она задумала что-то чудовищное. По мнению экспертов, $15,5 млн помогут картине занять четвертое место в списке лидеров.

В пятерке лидеров на третьей неделе проката мужественно продолжает удерживаться третья часть франшизы Чада Стахелски «Джон Уик 3», несмотря на потерю практически половины кассы после прошлых выходных. Ставший самой кассовой частью серии фильмов о наемном убийце с восточноевропейскими корнями боевик с Киану Ривзом сможет собрать еще $12 млн перед тем, как покинуть большие экраны.

Потрясая грозным звездным ансамблем и вторым местом в списке самых окупаемых фильмов за всю историю мирового кинематографа, четвертая часть супергеройской саги Marvel «Мстители: Финал» постепенно спускается в таблице лидеров, и на шестой неделе будет претендовать уже всего на $9 млн.

Гораздо быстрее охладели американские зрители к первому игровому фильму о японских милых боевых зверьках «Покемон. Детектив Пикачу». На четвертый уикенд посетители кинотеатров будут готовы отдать его авторам около $6,7 млн.

Критики уже назвали режиссерский дебют Оливии Уайлд «Образование» «женской версией «SuperПерцев», однако с финансовой точки зрения фильму о двух старшеклассницах, которые ищут себе пару на выпускной, показывает не такие смелые результаты. Ожидается, что на второй неделе сумма его сборов упадет до $4 млн.

Супергеройский хоррор «Гори, гори ясно» от мастера смешения жанров Джеймса Ганна принесет еще около $3,2 млн, став для своего продюсера хорошей передышкой перед ответственной работе для Marvel и DC.

На третьей неделе показа семейный фильм «Собачья жизнь 2», посвященный посмертным перерождениям домашнего питомца, спустится на последнюю строчку в десятке лидеров с $1,4 млн.