Домашние животные покусают Годзиллу: на что пойдут в России

Лидером российского проката за 30 мая — 2 июня, согласно экспертам, станет новичок недели — сиквел полюбившегося отечественным (и не только) зрителем мультфильма «Тайная жизнь домашних животных». В свои первые официальные выходные в нашей стране анимационная картина Криса Рено и Джонатана дель Валя заработает примерно 550 млн рублей. Не стоит забывать и о том факте, что еще до премьеры лента пополнила личную казну на 136 млн рублей, — именно столько ей принесли предварительные показы. По мнению критиков, вторая часть мультика имеет все шансы превзойти и без того оглушительный успех своего «старшего брата», в свое время собравшего в отечественном прокате более 2 млрд рублей.

На второй строчке, скорее всего финиширует еще один дебютант четверга, а именно — «Годзилла 2: Король монстров». Ожидается, что весенне-летний уикенд принесет фильму Майкла Догерти («Люди Икс 2») в районе 300 млн рублей. Российского зрителя проект привлечет, в первую очередь, именитостью франшизы, во-вторых — ярким актерским составом, включившим в себя, в частности, Кайла Чандлера («Волк с Уолл-стрит»), Веру Фармигу («Мальчик в полосатой пижаме»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Кэна Ватанабэ («Начало»), Брэдли Уитфорда («Прочь») и Чарльза Дэнса («Игра престолов»).

Замкнет первую тройку лидер предыдущих выходных — игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит («В погоне за счастьем», «Люди в черном»). Если верить экспертам, то ленту Гая Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш») ждет падение на 50 процентов, что в целом не очень-то и плохо, — таким образом, фантастическая картина выручит за 30 мая — 2 июня около 190 млн рублей.

Куда существеннее (на 73 процента) — согласно прогнозам — сократятся сборы блокбастера «Покемон. Детектив Пикачу». В ходе стартовавшего уикенда, который станет для картины уже третьим в России, экранизация-адаптация популярнейшей одноименной платформенной игры заработает лишь 25 млн рублей.

Последним представителем топ-5, вероятно, станет третья часть «Джона Уика» — боевику Чада Стахелски его третьи выходные принесут в районе 18 млн рублей (падение на 76 процентов). Ранее, к слову, новая глава популярного среди россиян экшна стала самым успешным членом франшизы в контексте СНГ — а ведь прокат ленты еще сравнительно далек от завершения (хотя и давно прошел свою критическую точку).

Наконец, шестое место должен занять научно-фантастический фильма ужасов Дэвида Яровески «Гори, гори ясно» — вторые выходные в нашей стране порадуют создателей ленты примерно 16 млн рублей.