«Это маразм»: россиянам запрещают петь в Грузии

Пользователи социальных сетей в Грузии начали распространять между собой петицию, содержащую требование наложить запрет на проигрывание российской эстрадной музыки в заведениях общественного питания, за сутки свои подписи под обращением поставили более 1,3 тысяч человек, пишет «Взгляд».

Авторы петиции обратили внимание на то, что в связи с процветающим положением туризма из России на территории страны, грузинские предприниматели стремятся всячески угодить российским клиентами и создать для них максимально комфортные условия, несмотря на непризнание властями Абхазии и Южной Осетии и споров из-за этого между властями двух стран.

В числе прочего, составители документа указали на составленные на русском языке меню ресторанов, русскоязычные вывески, а также «включение на полную мощность российской безвкусной эстрады даже в центре Тбилиси, что полностью неприемлемо и унизительно».

Несмотря на отсутствие юридической силы у подобного обращения, его авторы потребовали запретить воспроизведение на высокой громкости российской эстрадной музыки, надеясь привлечь внимание общественности к ситуации.

Возникновение петиции в социальных сетях также прокомментировал грузинский и российский эстрадный исполнитель Сосо Павлиашвили, который раскритиковал авторов текста.

«Миллионы туристов приезжают в Грузию из России. Оставляют там деньги, проводят время. Я еще не видел ни одного человека, который был бы недоволен. Россиян встречают в Грузии очень тепло, хорошо», — заявил Павлиашвили.

Артист выразил сожаление в связи с тем, что СМИ не освещают отдых российских туристов в Грузии, вместо этого обращая внимание читателей на скандалы вокруг такого рода обращений. По его словам, такие действия простых граждан могут навредить отношениям между странами.

«Какой-то глупый человек предложил запретить российскую эстраду в Грузии, а вы хотите еще больше раздуть это! Это на руку тем людям, которые в Грузии раздувают эти глупости с запретом. Это же реальный бред, не подхватывайте это, пожалуйста. Это уже не политика, это маразм... Наоборот, надо писать о том, что туристы в Грузии, и не только из России, чувствуют себя замечательно и ездят в эту страну каждые выходные. Я лично знаю таких людей», — подчеркнул он.

Павлиашвили отметил, что считает авторов петиции провокаторами. Он заверил в том, что жители Грузии любят российскую эстраду и дорожат своими собственными соотечественниками, которые ездят за границу, чтобы выступить перед россиянами.

«Но если какие-то глупые люди публикуют петицию, не надо акцентировать на этом внимание. Наоборот, нужно говорить о хорошем. А если ругать их, то вместо 1,3 тысяч человек эту петицию подпишут 100 тысяч человек. И что дальше? В Москве опять начнут вылавливать грузин и отправлять в Грузию товарными самолетами?» — задался вопросом певец.

Комментируя разногласия в политике двух стран относительно Абхазии и Южной Осетии, Павлиашвили рассказал о беженцах с этих территорий, которые оказались брошены на произвол судьбы.

«Они живут между небом и землей. Их никто не возвращает в свои дома. Людей как выгнали из Абхазии в начале 90-х, так и не возвращают домой. Ошибки были со всех сторон», — сказал он.

Павлиашвили выразил сожаление в связи с тем, что никто не стремится исправить эти ошибки, несмотря на наличие таких возможностей.

Войска грузинской армии открыли огонь из установок залпового огня по территории Южной Осетии в ночь на 8 августа 2008 года. После того, как солдаты вошли в Цхинвал, их удалось вытеснить из города усилиями российских Вооруженных сил. Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны после признания российской стороной суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

Несмотря на натянутые отношения между властями дух стран, Грузия остается привлекательным местом отдыха для россиян. За 2018 год ее посетили в более 1,4 млн граждан России.