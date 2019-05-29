Изуродовали? Собака покусала лицо дочери Ирины Салтыковой

Дочь известных российский музыкантов Виктора и Ирины Салтыковых Алиса рассказала своим подписчикам в инстаграме о перенесенной недавно пластической операции. Девушка призналась, что хирургическое вмешательство потребовалось ей после нападения собаки, покусавшей ей лицо. В результате нападения овчарки у 31-летней девушки была разорвана нижняя и верхняя губы и травмирована рука, поскольку от животного пришлось отбиваться. Салтыкова подчеркнула, что не выкладывает фото свежих ран, поскольку это «зрелище не для слабонервных».

«Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она, окровавленную меня, сажает в машину и везет в клинику. К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа», — написала она.

По словам Салтыковой-младшей, когда она пришла в себя после наркоза, то не поверила своим глазам. Уже тогда она смогла оценить, насколько ювелирная работа была проделана врачами.

«Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом! Реабилитация прошла успешно, но произошла деформация верхней губы, так как рубцовой ткани от рваной раны было слишком много. Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было», — написала звездная наследница.

Девушка выразила огромную благодарность всем представителями профессии, а также посоветовала своим ровесницам не ложиться под нож без особой необходимости.

Мать пострадавшей певица Ирина Салтыкова, в последнее время все чаще оказывается в центре различных обсуждений и скандалов.

Так, в конце апреля артистка участвовала в публичном конфликте с бывшим мужем покойной певицы Юлии Началовой Дмитрием Ланским. Салтыкова и Началова были подругами. В одном из ток-шоу, посвященных Юлии, Ирина обвинила Ланского в том, что именно он изначально виновен в подрыве здоровья бывшей жены. Певица заявила, что артист изменял Началовой и заставлял ее худеть, что привело к анорексии. Ланской, в свою очередь, назвал эти обвинения ложью.

«Многоуважаемая Ирина Ивановна Салтыкова, я обычно многое прощаю женщинам, но ваша настойчивость не оставляет мне вариантов. Не вам меня учить жизни, упрекать и говорить о неведомой для вас нравственности. Вы много лет воплощаете собой символ женщины с пониженной социальной ответственностью и гордо несете это знамя. Вы обернитесь на свою жизнь и ужаснитесь», — приводит слова музыканта «СтарХит».

Стоит отметить, что скандальный развод с Виктором Салтыковым действительно скверно отразился на репутации певицы.

«Не самые изящные подробности вашей личной жизни известны всем во всех деталях, и вы продолжаете вывешивать на всеобщее обозрение и рассказываете все новые и новые подробности, так как более гордиться вам, к сожалению, нечем. Это ваше право, но я вас очень прошу, оставьте мою скромную персону в покое. Вам уже достаточно лет, чтобы нести ответственность и отдавать себе отчет за последствия произнесенных слов, тем более, в эфире федерального канала», — продолжил Дмитрий.

Напомним, Началова и Ланской поженились в 2001 году. Их брак продлился около трех лет. После развода исполнительница стала стремительно терять вес, чем сильно напугала своих родителей.

«Я никогда не кормил Юлию Началову таблетками и не заставлял худеть. Это ложь. После нашего расставания Юлия удачно вышла замуж и родила прекрасную здоровую дочь. Это лишний раз доказывает, что я никак не повлиял на ее здоровье», — был вынужден оправдываться артист.

Ситуацию также прокомментировала адвокат Екатерина Гордон, призвавшая общественность остановить травлю ее клиента.

«Не делайте из Дмитрия крайнего! Человек 15 лет живет в венчанном браке, у него двое детей. И то, что сейчас происходит — это беспредел. При всем уважении к горю родителей и моей личной глубокой печали, я прошу не превращать в разборку смерть Юли и не устраивать травлю, как когда-то это было с Дмитрием Шепелевым после гибели Жанны Фриске», — заключила правозащитница.