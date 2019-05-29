«Конченый идиот!»: эксперты сцепились у Скабеевой из-за Украины

Российский и украинский политологи Николай Платошкин и Александр Семченко поссорились в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает «Вести.Ru». Предметом спора стала недавняя новость о возвращении бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили гражданства Украины. Так, Платошкин заявил, что приветствует решение украинского лидера вернуть Саакашвили паспорт, так как он несет «бардак и раздрай».

«Практика показывает, что везде, где Саакашвили — там хайп, бардак и раздрай. Это здорово, — с иронией отметил эксперт, подчеркнув, что его радует Зеленский на посту главы государства. — Я не ожидал, что он будет так быстро вести Украину к развалу».

Вскоре в дискуссию вступил Александр Семченко. В ответ на заявления Платошкина украинский политолог назвал своего оппонента «конченым идиотом».

«Когда такое слушаешь, кажется, что это маразм, дескать, мы желаем Украине, чтобы там все стало плохо, — поделился мнением эксперт. — Такие вот и разжигают ненависть к России на Украине. Говорить, пускай на Украине будет все плохо».

Слова Семченко вызвали ажиотаж в студии. Так, в ходе словесной перепалки еще один из гостей также повысил голос, на что ведущая ток-шоу Ольга Скабеева попросила его не влезать в разговор.

«Вы-то чего подкрикиваете? Подхрюкиваете, как модно сейчас говорить», — обратилась журналистка.

Сам Платошкин не выдержал накал страстей в студии и покинул эфир.

«Вы понимаете, что люди страдают. При Порошенко люди вымирали, население Украины сократилось так, как оно не сокращалось при мифическом «голодоморе», — кричал вслед уходящему политологу Семченко. — По оценке потребления хлеба, на Украине остается 20−25 млн человек. И это хлеба посчитали по-минимуму. Тут человек говорит: а пусть у них будет еще хуже».

Как сообщает Царьград, политолог намерен подать в суд на украинского коллегу. При этом он не собирается выяснять причину, по которой Семченко перешел на повышенный тон.

«Мне его богатый внутренний мир анализировать неохота, — отметил он. — Мы будем готовить иск в суд просто, и все. Я уже доверенность на адвокатов сделал, они занимаются. А тратить на него свое время я просто больше не хочу».

Кроме того, Платошкин подчеркнул, что не ожидал такой реакции Скабеевой. По мнению политолога, ведущая должна была выгнать украинца из студии.

«Поэтому просто выражу возмущение позицией по поводу Скабеевой. От них я такого тоже не ожидал, что они позволят в студии оскорблять людей. Я же им сказал: уберите его. Видимо, им рейтинг важней, я не знаю, чем они руководствовались. Они тоже несут ответственность за это решение», — пояснил он.

Платошкин также отметил, что в ходе своего выступления в программе он не позволил себе ни одного оскорбления в адрес оппонента.

«Я не знаю вообще, кто это такой, если честно, — признался он. — Сейчас мы найдем адрес его прописки и подадим в суд за оскорбление чести и достоинства <...> Я не хочу, чтобы со мной все соглашались. Более того, если бы все были со мной согласны, мне было бы не по себе. Но не надо оскорблять людей, переходить на личности. Остальное — пусть что хотят, то и говорят».

Ранее Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала «Россия-1». Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит. Незадолго до этого в СМИ со ссылкой на источники появились слухи об увольнении Скабеевой. По слухам, телеведущая планировала перейти на работу на другой федеральный канал.

В конце января Скабеева оказалась участницей скандального инцидента, произошедшего в кулуарах собрания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Тогда депутат Верховной рады и представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза толкнул российскую журналистку, когда та брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Из попавшего в сеть ролика следует, что телеведущую, стоявшую рядом с Геращенко, сначала толкнул один из ее украинских коллег, после чего в разборку вмешался и Береза — мужчина грубо отпихнул Скабееву, таким образом отгородив их друг от друга.