Экстренная госпитализация? Что случилось с Павлом Лунгиным

Российский режиссер Павел Лунгин был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за серьезных проблем с сердцем. Согласно информации телеграм-канала Mash, в настоящее время создатель фильма «Брат­ство» находится в тяжелом состоянии.

«Его доставили накануне в одну из московских больниц — из-за проблем с сердцем. Сразу после обследования Лунгина экстренно отправили в реанимацию», — говорится в сообщении источника.

Однако сын режиссера — сценарист Александр Лунгин — опроверг информацию о тяжелом состоянии отца. По его словам, знаменитый постановщик лег в клинику для прохождения плановых процедур.

«Он действительно находится в больнице, но там плановые процедуры. Все с ним хорошо», — заверил сын Лунгина.

Он также рассказал каналу «360», что режиссер провел ночь в реанимации, потому что это было необходимо после прохождения одной из процедур.

Представитель Лунгина Ангелина Федоровская, в свою очередь, отметила, что кинематографист отправился в больницу для сдачи анализов, передает Life.

«Откуда такая информация? Да, он пошел в больницу на своих ногах сделать какие-то анализы. Какой-то ужас вообще! Прекрасно себя чувствует. Человек в больницу пошел на своих ногах — сразу в реанимацию положили!» — возмутилась Федоровская.

Стоит отметить, что поводом для беспокойства за здоровье Лунгина стал приступ аритмии, настигший мастера после первого показа его нового фильма «Брат­ство». Несмотря на критику картины, режиссер выразил уверенность в том, что его проект не вызовет стыда у зрителей за российскую армию. Об этом он рассказал «Известиям» в преддверии проката картины, который стартовал 10 мая.

«Не знаю. Честно признаться, у меня началась аритмия после всех этих скандалов с «Брат­ством». Я думал, что отнесусь ко всему этому со смехом, но чувствовал себя, как Борис Пастернак после «Доктора Живаго», — но не сравниваю, конечно, наши масштабы.

Когда после показа в полумраке медленно зажигался свет в зале, со своего кресла уже вскочил здоровенный мужик с криком: «Морду надо бить за такие фильмы!» Второй: «Надо арестовывать!» Какая-то женщина кричит: «На чьи деньги вы сделали этот фильм?!» Представляете? Это были уже заряженные люди, совершенно не думающие, хорошо подготовленные к скандалу», — сказал Лунгин.

Напомним, военная драма «Брат­ство» была исключена из программы 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) по просьбе оскорбленных ветеранов Афганистана. Председатель ММКФ Никита Михалков рассказал RT, что бывших солдат возмутила неправдоподобность фильма Лунгина.

«Мы получили большую, серьезную просьбу от ветеранов Афганской войны... Это был крик души, их эта картина оскорбила», — сообщил Михалков.

Он также заявил, что не хочет брать на себя ответственность за демонстрацию скандальной ленты на фестивале. По словам Михалкова, спорные фильмы можно показывать, только если они того стоят, чего нельзя сказать о «Брат­стве».

«На мой взгляд, это довольно среднее, из клише сотканное произведение, основа которого фетиш представлений об Афганской войне — так, как ее представляли авторы.

Фестиваль, члены комиссии, все остальные не сочли качество этого фильма (достаточным — «Газета.Ru») для того, чтобы из-за него ломать копья, биться и тем самым поднимать его рейтинг», — отметил Михалков.

Вместо фильма «Брат­ство», который он открыто назвал «не лучшей» работой Лунгина, на мероприятии показали картину о первом и единственном президенте СССР Михаиле Горбачеве.