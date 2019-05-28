«Терминатор: Темные судьбы», «Кома» и другие трейлеры недели

«Терминатор: Темные судьбы», Тим Миллер

Продюсер Джеймс Кэмерон и режиссер Тим Миллер представили тизерный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» — продолжения легендарной киносерии о киборгах. Сценаристом картины стал Кэмерон, автор первого фильма о Терминаторе, который вышел в 1984 году. Спустя много лет к своим знаменитым ролям в «Терминаторе» вернулись легендарные Арнольд Шварценеггер (киборг Т-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор). Также в фильме сыграли Диего Бонета, Габриела Луна, Маккензи Дэвис и Наталия Рейес.

В тизере к героине Хэмилтон присоединяется солдат и наемный убийца Грейс в исполнении Дэвис. Постаревшая Сара Коннор помогает ей защитить девочку от новой модели «жидкого» терминатора во время высокоскоростной погони по трассе. Сам 38-й губернатор Калифорнии Шварценеггер в новом фильме предстанет перед зрителями с короткой седой бородой. Место главного терминатора прошлого века в сюжете «Темных судеб» пока не раскрывается.

В России картина «Терминатор: Темные судьбы» выйдет 31 октября.

«Эверест» («Abominable»), Джилл Калтон, Тодд Вилдерман

Студия Dreamworks показала первый трейлер мультфильма «Эверест», рассказывающего о приключениях девочки и некрасивого, но милого Йети, живущего на ее крыше. Захватывающий сюжет отправит зрителей в увлекательное путешествие от экзотических улиц Шанхая до захватывающих дух гималайских снежных пейзажей, где живет семья снежного человека. В России «Эверест» выйдет 3 октября.

«Люби их всех», Мария Агранович

Появился первый трейлер отечественного фильма «Люби их всех» режиссера и сценариста Марии Агранович. Картина, попавшая в основной конкурс 30-го «Кинотавра», выйдет в российских кинотеатрах 3 октября.

Главная героиня предстоящего фильма — аферистка Вера, которая очаровывает мужчин и разводит их на деньги. Когда эта «работа» ей надоедает, девушка решает «выкачать побольше из своей последней жертвы» с помощью напарницы Наташи.

«Кома», Никита Аргунов

Российская кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила второй трейлер фантастического боевика Никиты Аргунова «Кома», который выйдет в прокат 14 ноября. Сюжет картины, продюсером которой стал скандально известный Сарик Андреасян, посвящен молодому архитектору, впадающему в кому. Это состояние открывает для мужчины удивительный мир воспоминаний других людей.

Главные роли в картине исполнили такие звезды отечественного кино, как Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Антон Пампушный и другие.

«Искусство самообороны» («The Art of Self-Defense»), Райли Стернс

Студия Bleecker Street выпустила официальный трейлер предстоящей комедии «Искусство самообороны», предпоказ которой состоялся в США на

кинофестивале «На юг через юго-запад». Дата выхода фильма в мировой прокат еще не утверждена.

Лента рассказывает о том, как молодой человек начинает изучать карате после нападения на него хулиганов. Записавшись на курсы самообороны, скромный юноша открывает для себя мир «братства» (организация запрещена в России), насилия и гипермаскулинности — экстремальной формы мужской идеологии, базирующейся на «крутизне», насилии, удовольствия от опасности и грубости в сексе.

На ютьюб-канале кинокомпании Focus Features появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», являющегося продолжением одноименного сериала. В российский прокат лента выйдет 31 октября.

Сценарий ленты был написан Джулианом Феллоуз, который работал над оригинальным сериалом, а режиссером фильма стал Майкл Энглер, снявший четыре серии «Аббатства». В продолжении проекта приняли участие многие известные по многосерийному фильму актеры — Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и Лора Кармайкл.

Сам сериал, события которого разворачиваются в первой половине XX века в Британии, выходил на протяжении пяти лет — с 2010-го по 2015 год.