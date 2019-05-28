Расправа: девочку из России затравили на украинском «Голосе»

На Украине разгорелся скандал вокруг выступления семилетней девочки из России в национальной версии музыкальной программы «Голос. Дети» на стадии «слепых прослушиваний» молодых исполнителей, пишет «Униан».

Таисия Скоморохова из Москвы спела для жюри песню Тины Тернер «Simply The Best», завоевав симпатии всех наставников шоу, после чего решила пойти в команду группы «Время и Стекло».

Несмотря на успех у аудитории и у большинства телезрителей, часть комментаторов в сети выразили возмущение в связи с успехом молодой россиянки на украинском шоу.

«Выбирают всех подряд. Почему детей из России допускают на конкурс на Украине? Пусть там у себя поют», — написал один из них.

Часть недовольных поклонников шоу отметили, что не имеют претензий к самой молодой участнице, но не понимают, как руководство программы могло допустить ее участие. Некоторые также обратили внимание на то, что среди наставников находилась победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» певица Джамала, которая задавала вопросы о принадлежности Крыма участникам украинского отбора на «Евровидение-2019».

«Удивительно, как Джамала не спросила у нее: «чей Крым?». Она, наверное, не поняла, что она из России!» – написали зрители.

В ходе проведения отбора на «Евровидение», Джамала, в частности, подвергла резкой критике дуэт Anna Maria сестер Опанасюк, чья мать работает заместителем председателя Совета министров Крыма.

После того, как девушки заявили в ответ на вопрос ведущего отбора, что не могут повлиять на выбор родителей, которых они любят и уважают, и в случае необходимости выбрали бы родителей, а не участие в конкурсе, Джамала расплакалась и рассказала о том, что «тоже выбрала родителей, к которым сейчас просто не может поехать» из-за России.

«С одной стороны, я должна вас судить как профессионал ваше выступление. Вы очень хорошо поете. А с другой стороны — я не знаю. Вы говорите, что пошли на конкурс, зная всю эту ситуацию. А вы знаете, что люди, которые едут на этот конкурс, представляет всю страну? И всех нас? Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это «наша родина»?» — подчеркнула она

Джамала задала вопрос про Крым и победительнице отбора, певице Maruv, после чего объяснила свои действия, которые многие сочли некорректными, в инстаграме.

«Евровидение» — это, прежде всего, праздник музыки, такая песенная Олимпиада. Однако, в ситуации, в которой сейчас находится наша страна, мне, как и многим нашим гражданам, трудно контролировать эмоции во время таких разговоров, которые звучали на сцене Нацотбора, особенно в отношении Крыма. И именно поэтому мне важно подчеркнуть, что это никоим образом не повлияло на то, как я ставила оценки участникам», — написала она.

Джамала отметила, что руководствовалась «исключительно справедливой профессиональной оценкой песен и артистов» и их шансов на победу.

«Я неоднократно говорила, какие критерии буду использовать, и моя мотивация это исключительно победа Украины», — заверила она.

Официальный представитель Джамалы признал, что в 2014 году она выступала в Москве и Сочи, и рассказал о том, что решение об этих концертах было принято в результате дискуссии, в ходе которой сама артистка выступала против, однако была вынуждена подчиниться требованиям менеджмента, чтобы выполнить обязательства перед слушателями и организаторами.

Скандал на украинской версии «Голоса» случился через несколько дней после завершения неприятной истории с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне российского «Голоса. Дети» с результатом в 56,5%. Первый канал инициировал в конце апреля расследование, так как были обнаружены некоторые аномалии в процессе голосования.

В результате проверки были обнаружены массовые накрутки голосо в пользу Абрамовой, после чего Первый канал отменили результаты шестого сезона и объявил о спецвыпуске «Голоса», который был показан в прямом эфире 24 мая. В итоге победу в сезоне присудили всем девяти участникам финала, включая Абрамову.