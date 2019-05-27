Затмит Лазарева? Бузова о поездке с Киркоровым на «Евровидение»

Российская певица Ольга Бузова обратилась к звезде отечественной эстрады Филиппу Киркорову с предложением выступить дуэтом на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах. Исполнительница написала об этом в своем инстаграме, количество подписчиков которого приближается к отметке в 16 млн человек.

«Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты ничего и никого не боишься, и идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король, а я твоя. А по «Евровидению»... Может, там и презентуем наш дуэт?» — обратилась Бузова к Киркорову.

Длинный пост в соцсети популярной артистки был посвящен ее победе в ежегодной музыкальной премии RU.TV в номинации «Лучший фан-клуб». Во время церемонии награждения, состоявшейся 25 мая в «Крокус Сити Холле», 33-летняя исполнительница находилась на гастролях в Краснодаре. В случае своей победы она заранее попросила Киркорова забрать награду.

«Прихожу в гримерку и получаю такие приятные новости! Какое счастье, что я победила в главной для любого артиста номинации — за самый лучший и самый огромный фан-клуб», — поделилась Бузова.

Она выразила своим поклонникам благодарность за поддержку и назвала любовь зрителей самым ценным, что может быть у артиста.

«Спасибо всем моим людям, что рядом и поддерживаете меня. Спасибо, что голосуете и слушаете мои песни на репите. Спасибо, что ходите на мои концерты», — написала певица.

Автором одного из самых «залайканных» комментариев стал Киркоров, поздравивший свою подругу с победой в номинации «Лучший фан-клуб».

«Поздравляю тебя, дорогая Оля! Ты заслужила ее! Только вперед!» — написал артист.

«Спасибо, мой Король! Я тебя люблю», — отозвалась Бузова.

Ранее агент 33-летней певицы Антон Богословский заявил, что она может согласиться принять участие в вокальном конкурсе «Евровидение-2020», если получит соответствующее предложение.

«Мы еще от этого «Евровидения» не отошли, а вы уже про будущее. Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить. Как ей предложат, так мы и ответим», — цитирует его «Телепрограмма».

В начале мая Киркоров предлагал Бузовой отправиться на «Евровидение» в Тель-Авив в качестве талисмана. На своей странице в инстаграме артист поделился роликом, на которых певица танцует под его новый хит «Стеснение пропало», а затем направляется к морю. В подписи к видео Киркоров признался, что был впечатлен зажигательным номером своей подруги.

«Моя девочка зажигает, и опять без меня. Не только стеснение пропало, но и совесть, — пошутил артист, — Поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского Залива и на Землю Обетованную, как талисман успеха и удачи».

Напомним, в январе Киркоров заявил, что Бузова обладает всеми необходимыми данными для достойного представления страны на международном песенном состязании.

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — говорил Киркоров.

В этом году популярной исполнительнице не повезло попасть на «Евровидение», и Россию на прошедшем конкурсе представил певец Сергей Лазарев с песней «Scream» («Крик»). После презентации композиции пользователи сети обрушились на певца с критикой, и Бузова встала на его защиту.

«Я честно не понимаю, что же вас так заботит всех этот конкурс?! Сергей решил попробовать свои силы второй раз в поездке, что в этом плохого?! Почему вы так против этого? Я вас уверяю, от того, что вы сотый раз напишите свой едкий комментарий, ничего не изменится», — подчеркнула она.

В этом году «Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве. Победителем конкурса стал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс, серебро завоевал итальянец Мамуд, а россиянин Сергей Лазарев занял третье место.