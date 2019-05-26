Опять русофобия? Как ансамбль из РФ уволил грузинского министра

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе объявил об увольнении Инги Шамилишвили с поста министра образования, культуры и спорта региона. Произошло этого после того, как в День независимости Грузии российский детский ансамбль устроил шествие по улицам Батуми, скандируя «Россия, Россия!». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

«В первую очередь — я хочу поздравить всех с сегодняшним днем. Наши предки боролись за этот день, однако борьба за независимость продолжается и сегодня. Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности ложится на министерство образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили отправлена в отставку»,— заявил Рижвадзе.

Сама Шамилишвили данную ситуацию пока что публично никак не комментировала.

Согласно СМИ, на протяжении нескольких лет на территории Батуми — по инициативе министерства образования Аджарии — проводится международный фольклорный фестиваль, который традиционно открывается шествием. В 2019 году в нем впервые приняли участие члены детского ансамбля из Ростова, прибывшие в Батуми по приглашению минобразования.

Ранее — в марте этого года — в сети активно обсуждался скандал, разгоревшийся после заявления главы труппы «Королевского национального балета Грузии» Гелы Поцхишвили. Он, напомним, в преддверии московского выступления артистов сказал, что хоть обычно и не касается политики в своем творчестве, но предстоящим концертом участники коллектива «покажут «оккупантам», что они могут».

«Мы едем в Москву не для того, чтобы развлекать кого-то, а чтобы продемонстрировать, что нас не сломят», — передает его слова издание «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ.

Немногим позднее министр культуры России Владимир Мединский поручил проверить достоверность сообщений о высказываниях главы труппы. «Я видел эту информацию и дал поручение проверить, соответствует ли это действительности. Посмотрим. Давайте сначала проверим, что там было и как», — цитирует министра РИА «Новости».

Отметим, что выступление «Королевского национального балета Грузии» на территории России в итоге все-таки состоялось.

Не менее обсуждаемым получилось также интервью советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, в котором звезда комедии Георгия Данелии «Мимино», после вооруженного конфликта в Южной Осетии отказавшийся от российского ордена Дружбы, заявил, что очень рад распаду СССР. Кроме того, знаменитый артист признался в ненавистном отношении к государственной символике Советского союза.

«Очень обрадовался [развалу СССР]. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти», — заявил Кикабидзе в разговоре с Deutsche Welle.

Тогда он также выразил мнение, что в наши дни Россия якобы движется по тому же пути распада, который в свое время прошел СССР.

Впоследствии Кикабидзе пояснил получившие широкую огласку слова, уточнив, что якобы не говорил о ненависти к советским людям. «Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, живущие в СССР», — оправдался он в интервью радио «Говорит Москва».

В то же время актер отказался благодарить Советский Союз за собственные достижения, сказав, что это заслуга не советского государства, а его самого: «Что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал».

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли из установок залпового огня Южную Осетию. Солдаты вошли в Цхинвал, но были вытеснены из него российской армией. После признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии дипломатические отношения двух стран были разорваны.